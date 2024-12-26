Проверьте свои знания по ПДД — кто нарушает правила

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Кто из водителей нарушает правила дорожного движения, поворачивая налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водители желтого и красного автомобилей. Водитель белого автомобиля. Водители белого и красного автомобилей. Водитель красного автомобиля. Ни один водитель не нарушает правила.

Разбор задачи

На перекрестке водители трех автомобилей намерены повернуть налево. При этом дорога имеет посередине трамвайные пути, расположенные на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств.

Водитель красной машины пытается выполнить левый поворот с крайней правой полосы, и нарушает правила, так как выполняет маневр не из соответствующего крайнего положения, да и знак 5.16 "Направления движения по полосам" позволяет ему ехать только прямо.

Теперь следует разобраться, правильно поворачивать с трамвайного пути, как желтый автомобиль, или с крайней левой полосы, как белый?

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18 или разметкой 1.18".

В изображенной ситуации на перекрестке расположен знак 5.16 "Направления движения по полосам".

Поэтому поворот налево следует выполнять с крайней левой полосы, как это делает водитель белого автомобиля.

Правильный ответ №2

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