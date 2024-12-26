Проверьте свои знания по ПДД — кто нарушает правила

Кто нарушает правила, поворачивая налево — быстрый ПДД тест
Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Кто из водителей нарушает правила дорожного движения, поворачивая налево в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель желтого автомобиля.
- Водители желтого и красного автомобилей.
- Водитель белого автомобиля.
- Водители белого и красного автомобилей.
- Водитель красного автомобиля.
- Ни один водитель не нарушает правила.
Разбор задачи
На перекрестке водители трех автомобилей намерены повернуть налево. При этом дорога имеет посередине трамвайные пути, расположенные на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств.
Водитель красной машины пытается выполнить левый поворот с крайней правой полосы, и нарушает правила, так как выполняет маневр не из соответствующего крайнего положения, да и знак 5.16 "Направления движения по полосам" позволяет ему ехать только прямо.
Теперь следует разобраться, правильно поворачивать с трамвайного пути, как желтый автомобиль, или с крайней левой полосы, как белый?
Читаем пункт 11.8 ПДД:
"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18 или разметкой 1.18".
В изображенной ситуации на перекрестке расположен знак 5.16 "Направления движения по полосам".
Поэтому поворот налево следует выполнять с крайней левой полосы, как это делает водитель белого автомобиля.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересные задачи по теме о расположении транспортных средств на дороге:
- ПДД тест для умных водителей: кто нарушает правила?
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