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Кто нарушает правила, поворачивая налево — быстрый ПДД тест

26 декабря 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Проверьте свои знания по ПДД — кто нарушает правила
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Кто из водителей нарушает правила дорожного движения, поворачивая налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель желтого автомобиля.
  2. Водители желтого и красного автомобилей.
  3. Водитель белого автомобиля.
  4. Водители белого и красного автомобилей.
  5. Водитель красного автомобиля.
  6. Ни один водитель не нарушает правила.

Разбор задачи

Кто нарушает правила, поворачивая налево - быстрый ПДД тест - фото 1

На перекрестке водители трех автомобилей намерены повернуть налево. При этом дорога имеет посередине трамвайные пути, расположенные на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств.

Водитель красной машины пытается выполнить левый поворот с крайней правой полосы, и нарушает правила, так как выполняет маневр не из соответствующего крайнего положения, да и знак 5.16 "Направления движения по полосам" позволяет ему ехать только прямо.

Кто нарушает правила, поворачивая налево - быстрый ПДД тест - фото 2

Теперь следует разобраться, правильно поворачивать с трамвайного пути, как желтый автомобиль, или с крайней левой полосы, как белый?

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18 или разметкой 1.18".

В изображенной ситуации на перекрестке расположен знак 5.16 "Направления движения по полосам".

Кто нарушает правила, поворачивая налево - быстрый ПДД тест - фото 3

Поэтому поворот налево следует выполнять с крайней левой полосы, как это делает водитель белого автомобиля.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме о расположении транспортных средств на дороге:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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