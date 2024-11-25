ПДД тестирование за 10 секунд — кто нарушает правила на тротуаре

Быстрый ПДД тест — кто нарушает правила на тротуаре
Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. Кто нарушает правила, двигаясь по тротуару, в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель автомобиля.
- Велосипедист.
- Оба нарушают.
- Оба не нарушают.
Разбор задачи
По широкому тротуару двигаются автомобиль и велосипедист. Очевидно, что тротуар не место для движения транспортных средств.
Читаем пункт 11.13 ПДД:
"Запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме случаев, когда они применяются для выполнения работ или обслуживания торговых и других предприятий, расположенных непосредственно возле этих тротуаров или дорожек, при отсутствии других подъездов и при условии выполнения требований пунктов 26.1-26.3 настоящих Правил".
Итак, велосипедист точно нарушает правила.
Водитель автомобиля двигается по тротуару для того, чтобы подъехать в аптеку и разгрузить лекарства. Он обслуживает предприятие, расположенное непосредственно возле тротуара, а значит, правил не нарушает.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:
- Разрешен ли водителю головокружительный поворот налево?
- Кто из водителей нарушает правила, заезжая на стоянку?
Читайте Новини.LIVE!