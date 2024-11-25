ПДД тестирование за 10 секунд — кто нарушает правила на тротуаре

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. Кто нарушает правила, двигаясь по тротуару, в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель автомобиля. Велосипедист. Оба нарушают. Оба не нарушают.

Разбор задачи

По широкому тротуару двигаются автомобиль и велосипедист. Очевидно, что тротуар не место для движения транспортных средств.

Читаем пункт 11.13 ПДД:

"Запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме случаев, когда они применяются для выполнения работ или обслуживания торговых и других предприятий, расположенных непосредственно возле этих тротуаров или дорожек, при отсутствии других подъездов и при условии выполнения требований пунктов 26.1-26.3 настоящих Правил".

Итак, велосипедист точно нарушает правила.

Водитель автомобиля двигается по тротуару для того, чтобы подъехать в аптеку и разгрузить лекарства. Он обслуживает предприятие, расположенное непосредственно возле тротуара, а значит, правил не нарушает.

Правильный ответ №2

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