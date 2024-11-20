Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Быстрый тест по ПДД — кто из водителей нарушает правила arrow

Быстрый тест по ПДД — кто из водителей нарушает правила

20 ноября 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
ПДД тест на 10 секунд — кто из водителей нарушает правила
Кто не прав? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по темам обгона и начала движения и изменения его направления. Кто из водителей нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Водитель желтого автомобиля.
  3. Оба водителя нарушают правила.
  4. Оба водителя не нарушают правила.

Разбор задачи

Быстрый тест по ПДД — кто из водителей нарушает правила - фото 1

Водитель синего автомобиля намерен развернуться, а водитель желтой машины — выполнить обгон. Оба водителя готовят свои маневры на участке с плохой обзорностью, обусловленной крутым поворотом и деревьями.

Разворот и обгон — это одни из самых опасных маневров на дороге, поэтому их следует выполнять с особой осторожностью и не везде, где заблагорассудится.

Читаем пункт 10.7 ПДД:

"Разворот запрещается при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении".

Читаем пункт 14.6 ПДД:

"Обгон запрещен в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости".

Итак, оба водителя в изображенной ситуации нарушают ПДД.

Правильный ответ №3

Раньше мы предлагали интересные задачи по ПДД:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:30 Теперь бойцы ВСУ могут сами решать, кто за них получит выплаты

07:21 Прокурор добился увеличения срока дельцу, помогавшему уклонистам

07:01 Клиенту обнулили кредитный лимит в ПриватБанке — как объяснили

06:55 Могут ли военные завещать свои гробовые родственникам — детали

06:40 Байден одобрил поставки очередной партии мин в Украину

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

06:30 Какие документы подают в ТЦК на работе — шесть ключевых ситуаций

06:22 Без ТЦК не обойтись — представитель рекрутинга ответил почему

06:15 Почти 2,5 тыс. грн к пенсии — кто получит доплату в 2025 году

07:30 Теперь бойцы ВСУ могут сами решать, кто за них получит выплаты

07:21 Прокурор добился увеличения срока дельцу, помогавшему уклонистам

07:01 Клиенту обнулили кредитный лимит в ПриватБанке — как объяснили

06:55 Могут ли военные завещать свои гробовые родственникам — детали

06:40 Байден одобрил поставки очередной партии мин в Украину

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

06:30 Какие документы подают в ТЦК на работе — шесть ключевых ситуаций

06:22 Без ТЦК не обойтись — представитель рекрутинга ответил почему

06:15 Почти 2,5 тыс. грн к пенсии — кто получит доплату в 2025 году

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Эксклюзив

17:08 Война забрала глаза — история бойца, который снова учится ходить

08:16 Тысяча дней войны — сколько журналистов погибло от террора РФ

Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Text

20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

Text

19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Text

18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Text

12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо