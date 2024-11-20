ПДД тест на 10 секунд — кто из водителей нарушает правила

Кто не прав? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по темам обгона и начала движения и изменения его направления. Кто из водителей нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель желтого автомобиля. Оба водителя нарушают правила. Оба водителя не нарушают правила.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля намерен развернуться, а водитель желтой машины — выполнить обгон. Оба водителя готовят свои маневры на участке с плохой обзорностью, обусловленной крутым поворотом и деревьями.

Разворот и обгон — это одни из самых опасных маневров на дороге, поэтому их следует выполнять с особой осторожностью и не везде, где заблагорассудится.

Читаем пункт 10.7 ПДД:

"Разворот запрещается при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении".

Читаем пункт 14.6 ПДД:

"Обгон запрещен в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости".

Итак, оба водителя в изображенной ситуации нарушают ПДД.

Правильный ответ №3

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