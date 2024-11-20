ПДД тест на 10 секунд — кто из водителей нарушает правила

Быстрый тест по ПДД — кто из водителей нарушает правила
Задача по темам обгона и начала движения и изменения его направления. Кто из водителей нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель желтого автомобиля.
- Оба водителя нарушают правила.
- Оба водителя не нарушают правила.
Разбор задачи
Водитель синего автомобиля намерен развернуться, а водитель желтой машины — выполнить обгон. Оба водителя готовят свои маневры на участке с плохой обзорностью, обусловленной крутым поворотом и деревьями.
Разворот и обгон — это одни из самых опасных маневров на дороге, поэтому их следует выполнять с особой осторожностью и не везде, где заблагорассудится.
Читаем пункт 10.7 ПДД:
"Разворот запрещается при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении".
Читаем пункт 14.6 ПДД:
"Обгон запрещен в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости".
Итак, оба водителя в изображенной ситуации нарушают ПДД.
Правильный ответ №3
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