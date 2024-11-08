Экспресс-тест по ПДД — нарушает ли правила водитель белого авто

Быстрый тест по ПДД — нарушает ли правила водитель белого авто
Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. Разрешено ли водителю белого автомобиля движение по трамвайному пути в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешено
- Разрешено, если он не создает помех для трамвая.
- Запрещено.
Разбор задачи
Водитель белого автомобиля решил выполнить опережение по трамвайному пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью, когда увидел, что обе полосы на дороге заняты.
Читаем пункт 11.8 ПДД:
"По трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также во время опережения, объезда, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения объезда, без выезда на трамвайный путь".
В изображенной ситуации нет ни знаков, ни разметки, запрещающих движение по трамвайному пути. Следовательно, водитель белого автомобиля может продолжать движение, если это не создаст помех для трамвая.
Правильный ответ №2
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