Экспресс-тест по ПДД — нарушает ли правила водитель белого авто

Есть нарушение? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. Разрешено ли водителю белого автомобиля движение по трамвайному пути в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешено Разрешено, если он не создает помех для трамвая. Запрещено.

Разбор задачи

Водитель белого автомобиля решил выполнить опережение по трамвайному пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью, когда увидел, что обе полосы на дороге заняты.

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"По трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также во время опережения, объезда, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения объезда, без выезда на трамвайный путь".

В изображенной ситуации нет ни знаков, ни разметки, запрещающих движение по трамвайному пути. Следовательно, водитель белого автомобиля может продолжать движение, если это не создаст помех для трамвая.

Правильный ответ №2

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