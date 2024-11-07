Коварная задача по ПДД — может ли грузовик обогнать автобус

Что разрешено грузовику? Рисунок "Украина за рулем".

Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. Разрешается ли водителю грузовика опередить автобус, который двигается со скоростью 80 км/ч.

Задание предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

Запрещается. Разрешается по любой из полос. Разрешается только по правой полосе. Разрешается только по левой полосе.

Разбор задачи

На трассе, разделенной на две проезжие части разметкой 1.2., с тремя полосами для движения в каждую сторону, установлен знак 5.3 "Дорога для автомобилей". По дороге со скоростью 80 км/ч двигается автобус, который намерен опередить водитель грузовика.

Читаем пункт 12.6 ПДД:

"Вне населенных пунктов... разрешается движение со скоростью...на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой — не более 110 км/ч".

Следовательно, водитель грузовика может опередить автобус, двигающийся со скоростью 80 км/ч.

Теперь следует разобраться, по какой полосе должен двигаться грузовик, чтобы опередить автобус? Читаем пункт 11.6 ПДД:

"На дорогах, имеющих три и более полосы для движения в одном направлении, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, тракторам, самоходным машинам и механизмам разрешается выезжать на крайнюю левую полосу только для поворота налево и разворота".

Таким образом, водитель грузовика может опередить автобус только по правой полосе.

Правильный ответ №3

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