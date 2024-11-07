Коварная задача по ПДД — может ли грузовик обогнать автобус

Хитрая задача по ПДД — может ли грузовик обогнать автобус
Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. Разрешается ли водителю грузовика опередить автобус, который двигается со скоростью 80 км/ч.
Задание предложила "Украина за рулем".
Варианты ответа
- Запрещается.
- Разрешается по любой из полос.
- Разрешается только по правой полосе.
- Разрешается только по левой полосе.
Разбор задачи
На трассе, разделенной на две проезжие части разметкой 1.2., с тремя полосами для движения в каждую сторону, установлен знак 5.3 "Дорога для автомобилей". По дороге со скоростью 80 км/ч двигается автобус, который намерен опередить водитель грузовика.
Читаем пункт 12.6 ПДД:
"Вне населенных пунктов... разрешается движение со скоростью...на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой — не более 110 км/ч".
Следовательно, водитель грузовика может опередить автобус, двигающийся со скоростью 80 км/ч.
Теперь следует разобраться, по какой полосе должен двигаться грузовик, чтобы опередить автобус? Читаем пункт 11.6 ПДД:
"На дорогах, имеющих три и более полосы для движения в одном направлении, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, тракторам, самоходным машинам и механизмам разрешается выезжать на крайнюю левую полосу только для поворота налево и разворота".
Таким образом, водитель грузовика может опередить автобус только по правой полосе.
Правильный ответ №3
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