Тест по ПДД на 10 секунд — может ли авто опередить велосипедиста

Обгон или нет? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме обгона транспортных средств. Разрешено ли водителю желтого автомобиля опередить велосипедиста в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

Велосипедист двигается прямо, а водитель желтой машины намерен его опередить. Но рядом с участком дороги установлен знак 3.25 "Обгон запрещен".





Но что такое обгон? Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Обгон — опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения".

В изображенной ситуации водитель на встречную полосу не выезжает, следовательно, обгон не выполняет, поэтому требований запретительного знака не нарушает. Таким образом изображенный маневр ему разрешен.

Правильный ответ №1

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