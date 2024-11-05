Тест по ПДД на 10 секунд — может ли авто опередить велосипедиста

Быстрый тест по ПДД — может ли авто опередить велосипедиста
Задача по теме обгона транспортных средств. Разрешено ли водителю желтого автомобиля опередить велосипедиста в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешено.
- Запрещено.
Разбор задачи
Велосипедист двигается прямо, а водитель желтой машины намерен его опередить. Но рядом с участком дороги установлен знак 3.25 "Обгон запрещен".
Но что такое обгон? Читаем пункт 1.10 ПДД:
"Обгон — опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения".
В изображенной ситуации водитель на встречную полосу не выезжает, следовательно, обгон не выполняет, поэтому требований запретительного знака не нарушает. Таким образом изображенный маневр ему разрешен.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:
Читайте Новини.LIVE!