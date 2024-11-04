Хитрый ПДД тест — кто имеет преимущество в сложных дорожных условиях

Кто в приоритете? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водитель синего автомобиля.

Разбор задачи

Участок дороги имеет три полосы для движения в одном направлении.

При этом на средней полосе проводятся дорожные работы, о чем свидетельствуют знаки 1.37 "Дорожные работы" и 4.9 "Объезд препятствия с правой или левой стороны".







Водитель синего автомобиля, двигающийся по средней полосе, намерен перестроиться в левую, а водитель желтого авто, двигающийся в левой полосе, намерен объехать препятствие с правой стороны.

Водителям-новичкам может показаться, что уступить дорогу должен водитель синего автомобиля, поскольку именно на его полосе находится препятствие.

Водитель желтого автомобиля имел бы преимущество для продолжения движения прямо, но в изображенной на рисунке ситуации имеем одновременное перестратвания авто.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"При одновременном перестраивании транспортных средств, двигающихся в одном направлении, водитель, находящийся слева, должен дать дорогу транспортному средству, которое находится справа".

Таким образом, уступить должен водитель желтого автомобиля, от которого синяя машина находится справа.

Вопрос, зачем в этой ситуации водителю желтого автомобиля перестраиваться в правую полосу вместо того, чтобы ехать прямо, остается открытым.

Правильный ответ №1

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