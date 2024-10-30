Краткий тест по ПДД — по какой траектории разрешен разворот

Какая траектория разрешена? Рисунок: "Украина за рулем".

Задача по теме начала движения и изменения его направления. По какой из траекторий водитель красного автомобиля может выполнить разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

По траектории А. По траектории Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

На перекрестке водитель красного автомобиля намерен выполнить разворот. Как и требует пункт 10.4 ПДД, перед разворотом водитель занял крайнее левое положение.

Никаких запрещающих знаков против выполнения разворота на перекрестке нет. Но нужно выполнить еще одно важное условие.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части".

Если водитель красной машины поедет по траектории "А", то автомобиль окажется на полосе встречного движения. Поэтому разрешен вариант — "Б".

Правильный ответ №2

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