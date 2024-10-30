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Експрес-тест з ПДР — за якою траєкторією дозволений розворот

30 жовтня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Короткий тест з ПДР — за якою траєкторією дозволений розворот
Яка траєкторія дозволена? Малюнок: "Україна за кермом".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. За якою з траєкторій водій червоного автомобіля може виконати розворот в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

  1. За траєкторією А.
  2. За траєкторією Б.
  3. Обидві траєкторії дозволені.
  4. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Експрес-тест з ПДР — за якою траєкторією дозволений розворот - фото 1

На перехресті водій червоного автомобіля має намір виконати розворот. Як й вимагає пункт 10.4 ПДР, перед розворотом водій зайняв крайнє ліве положення.

Жодних заборонних знаків проти виконання розвороту на перехресті немає. Але потрібно виконати ще одну важливу умову.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".

Якщо водій червоної машини поїде за траєкторією "А", то авто опиниться на смузі зустрічного руху. Тому дозволений варіант — "Б".

Правильна відповідь №2

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