Швидкий тест для іспиту з ПДР — чи дозволений розворот білому авто

Дозволено розворот? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача, відповідь на яку має знати кожен водій. Чи дозволений розворот білому автомобілю в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено, якщо він не створить перешкоди транспортним засобам, що рухаються у зустрічному напрямку. Заборонено.

Розбір задачі

На перехресті водій білої машини має намір розвернутися. Для цього він увімкнув відповідні покажчики повороту та зайняв правильне положення в крайній лівій смузі.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Проте на цій ділянці дороги встановлено знак 5.16 "Напрямки руху по смугах".





Цей знак показує кількість смуг на перехресті та дозволені напрямки руху по кожній з них. Якщо знак дозволяє поворот ліворуч з крайньої лівої смуги, то він дозволяє й розворот з цієї смуги.

Але в зображеній ситуації дорожній знак дозволяє з крайньої лівої смуги рух лише прямо. Тому водій білого автомобіля не може в цьому місці виконати розворот.

Правильна відповідь №3

Знак 5.16 "Напрямки руху по смугах".

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