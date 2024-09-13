Швидкий тест для іспиту з ПДР — чи дозволений розворот білому авто

Тест з ПДР для іспиту на права — чи дозволено водієві білого авто розвернутися
Задача, відповідь на яку має знати кожен водій. Чи дозволений розворот білому автомобілю в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Дозволено, якщо він не створить перешкоди транспортним засобам, що рухаються у зустрічному напрямку.
- Заборонено.
Розбір задачі
На перехресті водій білої машини має намір розвернутися. Для цього він увімкнув відповідні покажчики повороту та зайняв правильне положення в крайній лівій смузі.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".
Проте на цій ділянці дороги встановлено знак 5.16 "Напрямки руху по смугах".
Цей знак показує кількість смуг на перехресті та дозволені напрямки руху по кожній з них. Якщо знак дозволяє поворот ліворуч з крайньої лівої смуги, то він дозволяє й розворот з цієї смуги.
Але в зображеній ситуації дорожній знак дозволяє з крайньої лівої смуги рух лише прямо. Тому водій білого автомобіля не може в цьому місці виконати розворот.
Правильна відповідь №3
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