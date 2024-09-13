Быстрый тест для экзамена по ПДД — разрешен ли белому авто разворот

Разрешен разворот? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача, ответ на которую должен знать каждый водитель. Разрешен ли разворот белому автомобилю в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

Разрешено. Разрешено, если он не создаст препятствия транспортным средствам, двигающимся во встречном направлении. Запрещено.

Разбор задачи

На перекрестке водитель белой машины намерен развернуться. Для этого он включил соответствующие указатели поворота и занял правильное положение в крайнем левом ряду.

Читаем пункт 10.4 ПДД :

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Однако на этом участке дороги установлен знак 5.16 "Направления движения по полосам".





Этот знак показывает количество полос на перекрестке и разрешенные направления движения по каждой из них. Если знак разрешает поворот налево с крайней левой полосы, то он разрешает и разворот с этой полосы.

Но в изображенной ситуации дорожный знак позволяет из крайней левой полосы движение только прямо. Потому водитель белого автомобиля не может в этом месте выполнить разворот.

Правильный ответ №3

Знак 5.16 "Направления движения по полосам".

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