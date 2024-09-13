Быстрый тест для экзамена по ПДД — разрешен ли белому авто разворот

Тест по ПДД для экзамена на права — разрешено ли водителю белого авто развернуться
Задача, ответ на которую должен знать каждый водитель. Разрешен ли разворот белому автомобилю в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"
Варианты ответа
- Разрешено.
- Разрешено, если он не создаст препятствия транспортным средствам, двигающимся во встречном направлении.
- Запрещено.
Разбор задачи
На перекрестке водитель белой машины намерен развернуться. Для этого он включил соответствующие указатели поворота и занял правильное положение в крайнем левом ряду.
Читаем пункт 10.4 ПДД :
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".
Однако на этом участке дороги установлен знак 5.16 "Направления движения по полосам".
Этот знак показывает количество полос на перекрестке и разрешенные направления движения по каждой из них. Если знак разрешает поворот налево с крайней левой полосы, то он разрешает и разворот с этой полосы.
Но в изображенной ситуации дорожный знак позволяет из крайней левой полосы движение только прямо. Потому водитель белого автомобиля не может в этом месте выполнить разворот.
Правильный ответ №3
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