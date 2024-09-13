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Тест по ПДД для экзамена на права — разрешено ли водителю белого авто развернуться

13 сентября 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Быстрый тест для экзамена по ПДД — разрешен ли белому авто разворот
Разрешен разворот? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"
Валентин Бандура - Редактор

Задача, ответ на которую должен знать каждый водитель. Разрешен ли разворот белому автомобилю в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Разрешено, если он не создаст препятствия транспортным средствам, двигающимся во встречном направлении.
  3. Запрещено.

Разбор задачи

Тест по ПДД для экзамена на права — разрешено ли водителю белого авто развернуться - фото 1

На перекрестке водитель белой машины намерен развернуться. Для этого он включил соответствующие указатели поворота и занял правильное положение в крайнем левом ряду.

Читаем пункт 10.4 ПДД :

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Однако на этом участке дороги установлен знак 5.16 "Направления движения по полосам".


Тест по ПДД для экзамена на права — разрешено ли водителю белого авто развернуться - фото 2

Этот знак показывает количество полос на перекрестке и разрешенные направления движения по каждой из них. Если знак разрешает поворот налево с крайней левой полосы, то он разрешает и разворот с этой полосы.

Но в изображенной ситуации дорожный знак позволяет из крайней левой полосы движение только прямо. Потому водитель белого автомобиля не может в этом месте выполнить разворот.

Правильный ответ №3

Тест по ПДД для экзамена на права — разрешено ли водителю белого авто развернуться - фото 3
Знак 5.16 "Направления движения по полосам".

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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