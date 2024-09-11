ПДР тест — кому має поступитися дорогою водій червоного авто

Заплутаний тест з ПДР — кому має поступитися дорогою водій червоного авто
Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Якому автомобілю має дати дорогу водій червоного авто в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише білому автомобілю.
- Лише синій вантажівці.
- Має дати дорогу обом.
- Не має поступатися жодному.
Розбір задачі
Вантажівка їде прямо, водій білого авто з середньої смуги має намір перестроїтися в праву, червона машина намагається переїхати з правої смуги в ліву.
Таким чином червоний та білий автомобілі виконують одночасне перестроювання. А за таких умов потрібно послуговуватися пунктом 10.3 ПДР:
"За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч".
Ліворуч знаходиться біла машина, а отже, саме її водій має поступитися червоному автомобілю.
Вантажівка рухається без зміни напрямку, а цю ситуацію описує вже інша частина того ж пункту 10.3 ПДР:
"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".
Тобто в зображеній на малюнку ситуації водій червоного автомобіля має дати дорогу водію вантажівки.
Правильна відповідь №2
Раніше ми пропонували хитрий тест з ПДР, де потрібно було відповісти, чи дозволено водію виконати розворот. Також публікували задачу, де треба було з'ясувати, чи має право водій білого автомобіля виконати обгін.
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