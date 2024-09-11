Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Заплутаний тест з ПДР — кому має поступитися дорогою водій червоного авто arrow

Заплутаний тест з ПДР — кому має поступитися дорогою водій червоного авто

11 вересня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
ПДР тест — кому має поступитися дорогою водій червоного авто
Кому поступитися? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Якому автомобілю має дати дорогу водій червоного авто в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Лише білому автомобілю.
  2. Лише синій вантажівці.
  3. Має дати дорогу обом.
  4. Не має поступатися жодному.

Розбір задачі

Заплутаний тест з ПДР — кому має поступитися дорогою водій червоного авто - фото 1

Вантажівка їде прямо, водій білого авто з середньої смуги має намір перестроїтися в праву, червона машина намагається переїхати з правої смуги в ліву.

Таким чином червоний та білий автомобілі виконують одночасне перестроювання. А за таких умов потрібно послуговуватися пунктом 10.3 ПДР:

"За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч".

Ліворуч знаходиться біла машина, а отже, саме її водій має поступитися червоному автомобілю.

Вантажівка рухається без зміни напрямку, а цю ситуацію описує вже інша частина того ж пункту 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Тобто в зображеній на малюнку ситуації водій червоного автомобіля має дати дорогу водію вантажівки.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували хитрий тест з ПДР, де потрібно було відповісти, чи дозволено водію виконати розворот. Також публікували задачу, де треба було з'ясувати, чи має право водій білого автомобіля виконати обгін.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест