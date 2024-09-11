ПДР тест — кому має поступитися дорогою водій червоного авто

Кому поступитися? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Якому автомобілю має дати дорогу водій червоного авто в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише білому автомобілю. Лише синій вантажівці. Має дати дорогу обом. Не має поступатися жодному.

Розбір задачі

Вантажівка їде прямо, водій білого авто з середньої смуги має намір перестроїтися в праву, червона машина намагається переїхати з правої смуги в ліву.

Таким чином червоний та білий автомобілі виконують одночасне перестроювання. А за таких умов потрібно послуговуватися пунктом 10.3 ПДР:

"За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч".

Ліворуч знаходиться біла машина, а отже, саме її водій має поступитися червоному автомобілю.

Вантажівка рухається без зміни напрямку, а цю ситуацію описує вже інша частина того ж пункту 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Тобто в зображеній на малюнку ситуації водій червоного автомобіля має дати дорогу водію вантажівки.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували хитрий тест з ПДР, де потрібно було відповісти, чи дозволено водію виконати розворот. Також публікували задачу, де треба було з'ясувати, чи має право водій білого автомобіля виконати обгін.