Тест з ПДР на 30 секунд — чи дозволено водієві білого автомобіля виконати обгін

Експрес-тест з ПДР — чи дозволено водієві білого автомобіля виконати обгін
Задача на знання правил обгону. Чи дозволено водієві білого автомобіля виконати обгін в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Заборонено.
Розбір задачі
На дорозі водій білого автомобіля має намір обігнати колону з трьох авто у супроводі двох поліційних машин. Дорожня розмітка дозволяє виконати обгін, але авто поліції їдуть з увімкненими проблисковими маячками.
Читаємо пункт 14.6 ПДР:
"Обгін заборонено:
a) на перехресті;
б) на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними;
в) ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті та 100 м — поза населеним пунктом;
г) у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;
ґ) транспортного засобу, який здійснює обгін або об’їзд;
д) у тунелях;
е) на дорогах, що мають дві та більше смуги для руху в одному напрямку;
є) колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого)".
Колона в зображеній на малюнку ситуації має позаду авто поліції, яке рухається з увімкненими проблисковим маячками синього та зеленого кольору, отже обгін для водія білого авто заборонений.
Правильна відповідь №2
Раніше ми пропонували складний тест з ПДР, який провалюють 85% водіїв. Також публікували цікавий експрес-тест з ПДР на знання правил обгону.
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