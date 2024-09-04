Тест з ПДР на 30 секунд — чи дозволено водієві білого автомобіля виконати обгін

Можна обігнати? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача на знання правил обгону. Чи дозволено водієві білого автомобіля виконати обгін в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

На дорозі водій білого автомобіля має намір обігнати колону з трьох авто у супроводі двох поліційних машин. Дорожня розмітка дозволяє виконати обгін, але авто поліції їдуть з увімкненими проблисковими маячками.

Читаємо пункт 14.6 ПДР:

"Обгін заборонено:

a) на перехресті;

б) на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними;

в) ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті та 100 м — поза населеним пунктом;

г) у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;

ґ) транспортного засобу, який здійснює обгін або об’їзд;

д) у тунелях;

е) на дорогах, що мають дві та більше смуги для руху в одному напрямку;

є) колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого)".

Колона в зображеній на малюнку ситуації має позаду авто поліції, яке рухається з увімкненими проблисковим маячками синього та зеленого кольору, отже обгін для водія білого авто заборонений.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували складний тест з ПДР, який провалюють 85% водіїв. Також публікували цікавий експрес-тест з ПДР на знання правил обгону.