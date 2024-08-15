Швидке ПДР тестування — чи дозволений обгін водієві синього авто

Обгін дозволено? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача на знання знаків дорожнього руху. Чи дозволено водієві синього авто обігнати сіру машину в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

На ділянці дороги водій синього автомобіля має намір обігнати сіру машину.

На дорозі встановлено знак 5.8 "Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів".

Він застосовується для позначення дороги, на якій по спеціально відведеній смузі здійснюється рух транспортних засобів за встановленим маршрутом та велосипедистів.





За відсутності суцільної лінії дорожньої розмітки та зустрічних транспортних засобів, цей знак не заважає виконувати обгін.

Позаяк в зображеній ситуації розмітка відсутня, а зустрічного транспорту не видно, водію синього автомобіля обгін дозволяється.

Правильна відповідь №1

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