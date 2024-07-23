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Хто з водіїв має перевагу — хитра задача з ПДР

23 липня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Швидке ПДР тестування — хто з водіїв має перевагу на дорозі
За ким перевага? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з правил обгону на дорозі. Водій якого автомобіля має перевагу в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

На ділянці дороги жовтий автомобіль їде прямо, водій синього має намір його обігнати, а червона машина виїжджає на дорогу з житлової зони про що свідчить знак 5.35 "Кінець житлової зони".


Хто з водіїв має перевагу — хитра задача з ПДР - фото 1

На перший погляд, може здатися, що водій синього автомобіля не має права виконувати обгін на зображеній ділянці, а зробити це йому слід вже за виїздом з житлової зони. Тож перевага знаходиться на боці водія червоної машини?

Насправді ні. Водій синього автомобіля може спокійно виконувати обгін на цій ділянці дороги. По-перше, про це свідчить переривчаста розмітка. По-друге, згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін забороняється на перехрестях. А виїзд з житлової зони, як й з будь-якої іншої прилеглої до дороги території, не вважається перехрестям.

Ба більше, перевагу в цій ситуації має саме водій синього автомобіля. Читаємо пункт 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з'їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".

 

Хто з водіїв має перевагу — хитра задача з ПДР - фото 2

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачі з правил обгону — тут і тут.

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