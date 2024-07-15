Має знати кожен водій — який з варіантів обгону є правильним

Як дозволено обігнати? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми обгін. Який варіант обгону дозволяється водієві червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Варіант А. Варіант Б. Обидва варіанти дозволені. Обидва варіанти заборонені.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля має намір виконати обгін та увімкнув відповідний лівий покажчик повороту. Для цього йому пропонують два варіанти. А — обгін лише жовтого автомобіля. Б — і жовтого, і синього.

Читаємо пункт 14.5 ПДР:

"Водій транспортного засобу, який виконує обгін, може залишитися на смузі зустрічного руху, якщо після повернення на раніше займану смугу йому доведеться знову розпочати обгін, за умови, що він не створить небезпеки зустрічним транспортним засобам, а також не перешкоджатиме транспортним засобам, які рухаються за ним з вищою швидкістю".

Отож правилами подвійний обгін не забороняється, на малюнку зображена переривчаста розмітка на дорозі, тому рухатися дозволено за обома варіантами.

Але на ділянці дороги встановлено дорожній знак 1.27 "Залізничний переїзд зі шлагбаумом".

А згідно з пунктом 14.6 ПДР обгін забороняється не лише на залізничному переїзді, але й ближче ніж за 100 м перед ним. Але під знаком також встановлена табличка 7.1.1 "Відстань до об'єкта".

Табличка вказує, що до залізничного переїзду ще 800 м, тобто виконувати обгін можна за обома варіантами.

Правильна відповідь №3

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