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Уважніше на швидкості — хто з водіїв виконує обгін не за правилами

15 квітня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: хто з водіїв помиляється, виконуючи обгін
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми обгін. Водій якого автомобіля порушить правила виконавши обгін в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.
  3. Обидва водії порушать правила.
  4. Обидва водії не порушать правила.

Розбір задачі

Білий та зелений автомобілі їдуть прямо, а водії синьої та червоної машин мають намір їх обігнати. При цьому водій синього автомобіля виконає обгін на ділянці з виїздом з житлової зони, про що свідчить знак 5.34 "Житлова зона".

 

Уважніше на швидкості — хто з водіїв виконує обгін не за правилами - фото 1

А водій червоного виконає обгін на пішохідному переході.

Для такого небезпечного маневру як обгін існують певні обмеження, які перераховані в пункті 14.6 ПДР. Зокрема, правила однозначно забороняють обгін на пішохідних переходах та перехрестях.

Таким чином, водій червоного автомобіля точно порушить правила.

Що стосується водія синього автомобіля, то декому може здатися, що він виконує обгін на перехресті, але це не так. Адже виїзд з житлової зони як і з будь-якої іншої прилеглої до дороги території не вважається перехрестям.

Отже, водій синьої машини, виконавши обгін, нічого не порушить.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачі з правил обгону — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
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тест

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