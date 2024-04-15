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Внимательнее на скорости — кто из водителей выполняет обгон не по правилам

15 апреля 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: кто из водителей ошибается, выполняя обгон
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме обгон. Водитель какого автомобиля нарушит правила, выполнив обгон в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель синий автомобиль.
  3. Оба водителя нарушат правила.
  4. Оба водителя не нарушат правила.

Разбор задачи

Белый и зеленый автомобили едут прямо, а водители синей и красной машин намерены их обогнать. При этом водитель синего автомобиля совершит обгон на участке с выездом из жилой зоны, о чем свидетельствует знак 5.34 "Жилая зона".

 

Внимательнее на скорости – кто из водителей выполняет обгон не по правилам - фото 1

А водитель красного совершит обгон на пешеходном переходе.

Для такого опасного маневра как обгон существуют определенные ограничения, перечисленные в пункте 14.6 ПДД. В частности, правила однозначно запрещают обгон на пешеходных переходах и перекрестках.

Таким образом, водитель красного автомобиля точно нарушит правила.

Что касается водителя синего автомобиля, то некоторым может показаться, что он совершает обгон на перекрестке, но это не так. Ведь выезд из жилой зоны, как и из любой другой прилегающей к дороге территории, не считается перекрестком.

Следовательно, водитель синей машины, выполнив обгон, ничего не нарушит.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачи по правилам обгона — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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