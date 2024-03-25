Тест по ПДД: кто из водителей нарушает правила на дороге

На дороге находится нарушитель ПДД — кто он
Задача, связанная с темами: обгон и начало движения и изменение его направления. Водитель какого автомобиля нарушит правила в изображенной ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель синего автомобиль.
- Оба водителя нарушат.
- Оба водителя не нарушат.
Разбор задачи
На дороге белый автомобиль едет прямо, водитель красной машины намерен его обогнать, а водитель синего автомобиля хочет выполнить разворот.
Рассмотрим действия водителя красного автомобиля. Он собирается выполнить обгон на повороте дороги.
Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон запрещен, в частности, "в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости".
А водитель красного автомобиля намерен выполнить обгон как раз на крутом повороте, что правилами запрещается.
Водитель синего автомобиля хочет развернуться. Согласно пункту 10.7 ПДД, разворот запрещается, в частности "при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении".
Кажется, это как раз тот случай, который изображен на рисунке.
Следовательно, и водитель красного, и водитель синего автомобиля, выполнив задуманные маневры, нарушат правила дорожного движения.
Правильный ответ №3
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