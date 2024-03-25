Тест по ПДД: кто из водителей нарушает правила на дороге

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".

Задача, связанная с темами: обгон и начало движения и изменение его направления. Водитель какого автомобиля нарушит правила в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиль. Оба водителя нарушат. Оба водителя не нарушат.

Разбор задачи

На дороге белый автомобиль едет прямо, водитель красной машины намерен его обогнать, а водитель синего автомобиля хочет выполнить разворот.

Рассмотрим действия водителя красного автомобиля. Он собирается выполнить обгон на повороте дороги.

Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон запрещен, в частности, "в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости".

А водитель красного автомобиля намерен выполнить обгон как раз на крутом повороте, что правилами запрещается.

Водитель синего автомобиля хочет развернуться. Согласно пункту 10.7 ПДД, разворот запрещается, в частности "при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении".

Кажется, это как раз тот случай, который изображен на рисунке.

Следовательно, и водитель красного, и водитель синего автомобиля, выполнив задуманные маневры, нарушат правила дорожного движения.

Правильный ответ №3

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