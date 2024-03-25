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На дороге находится нарушитель ПДД — кто он

25 марта 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: кто из водителей нарушает правила на дороге
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача, связанная с темами: обгон и начало движения и изменение его направления. Водитель какого автомобиля нарушит правила в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиль.
  3. Оба водителя нарушат.
  4. Оба водителя не нарушат.

Разбор задачи

На дороге белый автомобиль едет прямо, водитель красной машины намерен его обогнать, а водитель синего автомобиля хочет выполнить разворот.

Рассмотрим действия водителя красного автомобиля. Он собирается выполнить обгон на повороте дороги.

Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон запрещен, в частности, "в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости".

А водитель красного автомобиля намерен выполнить обгон как раз на крутом повороте, что правилами запрещается.

Водитель синего автомобиля хочет развернуться. Согласно пункту 10.7 ПДД, разворот запрещается, в частности "при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении".

Кажется, это как раз тот случай, который изображен на рисунке.

Следовательно, и водитель красного, и водитель синего автомобиля, выполнив задуманные маневры, нарушат правила дорожного движения.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам обгона — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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