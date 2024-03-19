Тест по ПДД: помогите водителям разъехаться в сложной ситуации у остановки

Три авто и автобус на дороге с двумя полосами — кто кому должен уступить
Задача по теме преимущества маршрутных транспортных средств. В каком порядке проедут автомобили и автобус участок дороги в ситуации, изображенной на рисунке?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Синий автомобиль, красный автомобиль, автобус.
- Автобус, синий автомобиль, красный автомобиль.
- Автобус, красный автомобиль, синий автомобиль.
- Красный автомобиль, синий автомобиль, автобус.
- Синий автомобиль, автобус, красный автомобиль.
- Красный автомобиль, автобус, синий автомобиль.
Разбор задачи
Автобус начинает движение от остановки, расположенной в заездном кармане, обозначенной знаком 5.45.1 "Пункт остановки автобуса".
Впереди уже за заездным карманом остановился белый внедорожник, заставляющий транспортные средства, двигающиеся по его полосе выполнять объезд.
Читаем пункт 17.4 ПДД:
"В населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, который начинает движение от обозначенной остановки, расположенной в заездном "кармане", водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному транспортному средству начать движение".
Выходит, что водитель синего автомобиля должен дать дорогу автобусу, как и красной машине, ведь водитель намерен перестроиться на полосу, по которой красное авто уже двигается без изменения направления.
Читаем пункт 10.3 ПДД:
"В случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".
Итак, водитель синего автомобиля проедет изображенный участок дороги последним.
Возвращаемся к водителю белого внедорожника нарушившему правила, ведь запрещается останавливаться ближе чем в 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств.
Как бы там ни было, но водитель автобуса вынужден объезжать внедорожник, перестраиваясь на полосу, по которой двигается красный автомобиль. В этом случае в действие снова вступает пункт 10.3 ПДД, обязывающий водителя автобуса уступить дорогу красному автомобилю.
Таким образом, порядок разъезда будет таким: красный автомобиль, автобус, синий автомобиль.
Правильный ответ №6
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