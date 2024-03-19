Тест по ПДД: помогите водителям разъехаться в сложной ситуации у остановки

Кто кому уступит? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме преимущества маршрутных транспортных средств. В каком порядке проедут автомобили и автобус участок дороги в ситуации, изображенной на рисунке?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Синий автомобиль, красный автомобиль, автобус. Автобус, синий автомобиль, красный автомобиль. Автобус, красный автомобиль, синий автомобиль. Красный автомобиль, синий автомобиль, автобус. Синий автомобиль, автобус, красный автомобиль. Красный автомобиль, автобус, синий автомобиль.

Разбор задачи

Автобус начинает движение от остановки, расположенной в заездном кармане, обозначенной знаком 5.45.1 "Пункт остановки автобуса".

Впереди уже за заездным карманом остановился белый внедорожник, заставляющий транспортные средства, двигающиеся по его полосе выполнять объезд.

Читаем пункт 17.4 ПДД:

"В населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, который начинает движение от обозначенной остановки, расположенной в заездном "кармане", водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному транспортному средству начать движение".

Выходит, что водитель синего автомобиля должен дать дорогу автобусу, как и красной машине, ведь водитель намерен перестроиться на полосу, по которой красное авто уже двигается без изменения направления.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"В случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Итак, водитель синего автомобиля проедет изображенный участок дороги последним.

Возвращаемся к водителю белого внедорожника нарушившему правила, ведь запрещается останавливаться ближе чем в 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств.

Как бы там ни было, но водитель автобуса вынужден объезжать внедорожник, перестраиваясь на полосу, по которой двигается красный автомобиль. В этом случае в действие снова вступает пункт 10.3 ПДД, обязывающий водителя автобуса уступить дорогу красному автомобилю.

Таким образом, порядок разъезда будет таким: красный автомобиль, автобус, синий автомобиль.

Правильный ответ №6

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