Тест з ПДР: допоможіть водіям роз'їхатися у складній ситуації біля зупинки

Хто кому поступиться? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми переваги маршрутних транспортних засобів. В якому порядку проїдуть автомобілі й автобус ділянку дороги в ситуації, зображеній на малюнку?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Синій автомобіль, червоний автомобіль, автобус. Автобус, синій автомобіль, червоний автомобіль. Автобус, червоний автомобіль, синій автомобіль. Червоний автомобіль, синій автомобіль, автобус. Синій автомобіль, автобус, червоний автомобіль. Червоний автомобіль, автобус, синій автомобіль.

Розбір задачі

Автобуса починає рух від зупинки, розташованої в заїзному кармані що позначена знаком 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса".

Попереду вже за заїзним карманом зупинився білий позашляховик, що змушує транспортні засоби, які рухаються по його смузі виконувати об'їзд.

Читаємо пункт 17.4 ПДР:

"У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзному "кармані", водії інших транспортних засобів зобов'язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух".

Виходить, що водій синього автомобіля повинен дати дорогу автобусу, як і червоній машині, адже водій має намір перестроїтися на смугу, по який червоне авто вже рухається без зміни напрямку.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Отже, водій синього автомобіля проїде зображену ділянку дороги останнім.

Повертаємося до водія білого позашляховика який порушив правила, адже забороняється зупинятися ближче ніж за 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів.

Хай там як, але водій автобуса змушений об'їжджати позашляховик, перестроюючись на смугу, по якій рухається червоний автомобіль. В цьому випадку в дію знову вступає пункт 10.3 ПДР, який зобов'язує водія автобуса поступитися дорогою червоному автомобілю.

Таким чином порядок роз'їзду буде таким: червоний автомобіль, автобус, синій автомобіль.

Правильна відповідь №6

Раніше ми писали, як правильно виконати небезпечний розворот на перехресті. Також ми повідомляли, хто має поступатися при повороті ліворуч в один ряд.