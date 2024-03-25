Тест з ПДР: хто з водіїв порушує правила на дорозі

На дорозі перебуває порушник ПДР — хто він
Задача, пов'язана з темами: обгін та початок руху та зміна його напрямку. Водій якого автомобіля порушить правила у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
- Обоє водіїв порушать.
- Обоє водіїв не порушать.
Розбір задачі
На дорозі білий автомобіль їде прямо, водій червоної машини має намір його обігнати, а водій синього авто хоче виконати розворот.
Розглянемо дії водія червоного автомобіля. Він збирається виконати обгін на заокруглені дороги.
Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін заборонено, зокрема "у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості".
А водій червоного автомобіля має намір виконати обгін якраз на крутому повороті, що правилами забороняється.
Водій синього автомобіля хоче розвернутися. Згідно з пунктом 10.7 ПДР, розворот забороняється, зокрема "за видимості дороги менш як 100 м хоча б в одному напрямку".
Здається, це якраз той випадок, що зображено на малюнку.
Отже, і водій червоного, і водій синього автомобіля, виконавши задумані маневри, порушать правила дорожнього руху.
Правильна відповідь №3
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