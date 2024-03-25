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На дорозі перебуває порушник ПДР — хто він

25 березня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: хто з водіїв порушує правила на дорозі
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача, пов'язана з темами: обгін та початок руху та зміна його напрямку. Водій якого автомобіля порушить правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.
  3. Обоє водіїв порушать.
  4. Обоє водіїв не порушать.

Розбір задачі

На дорозі білий автомобіль їде прямо, водій червоної машини має намір його обігнати, а водій синього авто хоче виконати розворот.

Розглянемо дії водія червоного автомобіля. Він збирається виконати обгін на заокруглені дороги.

Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін заборонено, зокрема "у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості".

А водій червоного автомобіля має намір виконати обгін якраз на крутому повороті, що правилами забороняється.

Водій синього автомобіля хоче розвернутися. Згідно з пунктом 10.7 ПДР, розворот забороняється, зокрема "за видимості дороги менш як 100 м хоча б в одному напрямку".

Здається, це якраз той випадок, що зображено на малюнку.

Отже, і водій червоного, і водій синього автомобіля, виконавши задумані маневри, порушать правила дорожнього руху.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил обгону — тут і тут.

авто
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ПДР
правила дорожнього руху
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