Тест з ПДР: хто з водіїв порушує правила на дорозі

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".

Задача, пов'язана з темами: обгін та початок руху та зміна його напрямку. Водій якого автомобіля порушить правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля. Обоє водіїв порушать. Обоє водіїв не порушать.

Розбір задачі

На дорозі білий автомобіль їде прямо, водій червоної машини має намір його обігнати, а водій синього авто хоче виконати розворот.

Розглянемо дії водія червоного автомобіля. Він збирається виконати обгін на заокруглені дороги.

Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін заборонено, зокрема "у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості".

А водій червоного автомобіля має намір виконати обгін якраз на крутому повороті, що правилами забороняється.

Водій синього автомобіля хоче розвернутися. Згідно з пунктом 10.7 ПДР, розворот забороняється, зокрема "за видимості дороги менш як 100 м хоча б в одному напрямку".

Здається, це якраз той випадок, що зображено на малюнку.

Отже, і водій червоного, і водій синього автомобіля, виконавши задумані маневри, порушать правила дорожнього руху.

Правильна відповідь №3

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