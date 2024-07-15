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Непоседа на дороге — какой вариант обгона разрешен ПДД

15 июля 2024 07:25
Валентин Бандура - Редактор
Должен знать каждый водитель — какой из вариантов обгона верен
Как можно обогнать? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме обгон. Какой вариант обгона разрешается водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Вариант А.
  2. Вариант Б.
  3. Оба варианта разрешены.
  4. Оба варианта запрещены.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля намерен выполнить обгон и включил соответствующий левый указатель поворота. Для этого ему предлагают два варианта. А — обгон только желтого автомобиля. Б — и желтого, и синего.

Читаем пункт 14.5 ПДД:

"Водитель транспортного средства, выполняющего обгон, может остаться на полосе встречного движения, если по возвращении на ранее занимаемую полосу ему придется снова начать обгон, при условии, что оно не создаст опасности встречным транспортным средствам, а также не будет препятствовать движущимся транспортным средствам, которые движутся за ним с более высокой скоростью".

Так что правилам двойной обгон не запрещается, на рисунке изображена прерывистая разметка на дороге, поэтому двигаться можно по обоим вариантам.

Но на участке дороги установлен дорожный знак 1.27 "Железнодорожный переезд со шлагбаумом".

 

Непоседа на дороге - какой вариант обгона разрешен ПДД - фото 1

А согласно пункту 14.6 ПДД обгон запрещается не только на железнодорожном переезде, но и ближе чем за 100 м перед ним. Но под знаком установлена табличка 7.1.1 "Расстояние до объекта".

 

Непоседа на дороге — какой вариант обгона разрешен ПДД - фото 2

Табличка указывает, что до железнодорожного переезда еще 800 м, то есть выполнять обгон можно по обоим вариантам.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали задачи по правилам обгона — здесь и здесь.

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