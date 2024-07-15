Должен знать каждый водитель — какой из вариантов обгона верен

Как можно обогнать? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме обгон. Какой вариант обгона разрешается водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Вариант А. Вариант Б. Оба варианта разрешены. Оба варианта запрещены.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля намерен выполнить обгон и включил соответствующий левый указатель поворота. Для этого ему предлагают два варианта. А — обгон только желтого автомобиля. Б — и желтого, и синего.

Читаем пункт 14.5 ПДД:

"Водитель транспортного средства, выполняющего обгон, может остаться на полосе встречного движения, если по возвращении на ранее занимаемую полосу ему придется снова начать обгон, при условии, что оно не создаст опасности встречным транспортным средствам, а также не будет препятствовать движущимся транспортным средствам, которые движутся за ним с более высокой скоростью".

Так что правилам двойной обгон не запрещается, на рисунке изображена прерывистая разметка на дороге, поэтому двигаться можно по обоим вариантам.

Но на участке дороги установлен дорожный знак 1.27 "Железнодорожный переезд со шлагбаумом".

А согласно пункту 14.6 ПДД обгон запрещается не только на железнодорожном переезде, но и ближе чем за 100 м перед ним. Но под знаком установлена табличка 7.1.1 "Расстояние до объекта".

Табличка указывает, что до железнодорожного переезда еще 800 м, то есть выполнять обгон можно по обоим вариантам.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали задачи по правилам обгона — здесь и здесь.