Быстрое ПДД тестирование — кто из водителей имеет преимущество на дороге

За кем преимущество? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по правилам обгона на дороге. Водитель какого автомобиля имеет преимущество в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

На участке дороги желтый автомобиль едет прямо, водитель синего намерен его обогнать, а красная машина выезжает на дорогу из жилой зоны, о чем свидетельствует знак 5.35 "Конец жилой зоны".





На первый взгляд может показаться, что водитель синего автомобиля не имеет права выполнять обгон на изображенном участке, а сделать это ему следует уже за выездом из жилой зоны. Так что преимущество находится на стороне водителя красной машины?

На самом деле нет. Водитель синего автомобиля может спокойно совершать обгон на этом участке дороги. Во-первых, об этом свидетельствует прерывистая разметка. Во-вторых, согласно пункту 14.6 ПДД, обгон запрещается на перекрестках. А выезд из жилой зоны, как и из любой другой прилегающей к дороге территории, не считается перекрестком.

Более того, преимущество в этой ситуации имеет именно водитель синего автомобиля. Читаем пункт 10.2 ПДД:

"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и движущимся по ней транспортным средствам, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачи по правилам обгона — здесь и здесь.