Быстрое ПДД тестирование — разрешен ли обгон водителю синего авто

Экспресс-тест по ПДД — разрешено ли водителю синего авто обогнать серую машину
Задача на знание знаков дорожного движения. Разрешено ли водителю синего авто обогнать серую машину в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"
Варианты ответа
- Разрешено.
- Запрещено.
Разбор задачи
На участке дороги водитель синего автомобиля намерен обогнать серую машину.
На дороге установлен знак 5.8 "Дорога с полосой движения маршрутных транспортных средств".
Он применяется для обозначения дороги, на которой по специально отведенной полосе осуществляется движение транспортных средств по установленному маршруту и велосипедистов.
При отсутствии сплошной линии дорожной разметки и встречных транспортных средств этот знак не мешает выполнять обгон.
Так как в изображенной ситуации разметка отсутствует, а встречного транспорта не видно, водителю синего автомобиля обгон разрешается.
Правильный ответ №1
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