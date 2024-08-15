Быстрое ПДД тестирование — разрешен ли обгон водителю синего авто

Обгон разрешен? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача на знание знаков дорожного движения. Разрешено ли водителю синего авто обогнать серую машину в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

На участке дороги водитель синего автомобиля намерен обогнать серую машину.

На дороге установлен знак 5.8 "Дорога с полосой движения маршрутных транспортных средств".

Он применяется для обозначения дороги, на которой по специально отведенной полосе осуществляется движение транспортных средств по установленному маршруту и велосипедистов.





При отсутствии сплошной линии дорожной разметки и встречных транспортных средств этот знак не мешает выполнять обгон.

Так как в изображенной ситуации разметка отсутствует, а встречного транспорта не видно, водителю синего автомобиля обгон разрешается.

Правильный ответ №1

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