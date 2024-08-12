ПДД тестирование — разрешено ли обгон красного автомобиля

Можно обогнать? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. Разрешено ли водителю синего автомобиля совершить обгон красной машины в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

Разрешено при условии соблюдения безопасности движения. Разрешено, если обгон завершится до перекрестка. Запрещено.

Разбор задачи

На дороге с двумя полосами в одном направлении водитель синего автомобиля намерен обогнать водителя красного. Для этого ему нужно выехать на полосу встречного движения.

Читаем пункт 11.4 ПДД:

"На дорогах с двусторонним движением, имеющих по меньшей мере две полосы для движения в одном направлении, запрещается выезжать на предназначенную для встречного движения сторону дороги".

Несмотря на то, что обе полосы на дороге заняты другими транспортными средствами, водитель синего автомобиля не имеет права выполнить обгон в изображенной ситуации. Ему нужно дождаться, когда водитель красной машины перестроится в правую полосу, чтобы проехать дальше.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали задачи по правилам обгона — здесь и здесь.