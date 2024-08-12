ПДР тестування — чи дозволено обгін червоного автомобіля

Швидкий тест з ПДР — чи дозволено обгін червоного автомобіля
Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Чи дозволено водію синього автомобіля здійснити обгін червоної машини у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"
Варіанти відповіді
- Дозволено за умови дотримання безпеки руху.
- Дозволено, якщо обгін завершиться до перехрестя.
- Заборонено.
Розбір задачі
На дорозі з двома смугами в одному напрямку водій синього автомобіля має намір обігнати водія червоного. Для цього йому потрібно виїхати на смугу зустрічного руху.
Читаємо пункт 11.4 ПДР:
"На дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, забороняється виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги".
Попри те, що обидві смуги на дорозі зайняті іншими транспортними засобами, водій синього авто не має права виконати обгін в зображеній ситуації. Йому потрібно дочекатися, коли водій червоної машини перестроїться у праву смугу, щоб проїхати далі.
Правильна відповідь №3
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