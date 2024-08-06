Тест по ПДД — разрешено ли водителю желтого авто выполнить опережение

Коварный тест по ПДД — разрешен ли водителю желтого авто обгон
Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. Разрешается ли водителю желтого автомобиля опередить другие машины по задуманной траектории?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешается.
- Разрешается только при отсутствии трамвая.
- Разрешается предварительно подав звуковой сигнал.
- Разрешается при соблюдении условий, указанных в ответах 2 и 3.
- Запрещается.
Разбор задачи
Красный и синий автомобили двигаются прямо, а водитель желтой машины намерен их опередить по трамвайному пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью.
Читаем пункт 11.8 ПДД:
"По трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также во время опережения, объезда, когда ширина проезжей части недостаточна выполнение объезда, без выезда на трамвайный путь".
В изображенной на рисунке ситуации ширина проезжей части достаточно для опережения транспортного средства. Не важно, что обе полосы заняты. Просто водитель синего автомобиля должен свернуть направо и позволить водителю желтого выполнить опережение. А ехать по трамвайному пути в изображенной ситуации запрещается.
Правильный ответ №5
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