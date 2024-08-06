Тест по ПДД — разрешено ли водителю желтого авто выполнить опережение

Можно объехать? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. Разрешается ли водителю желтого автомобиля опередить другие машины по задуманной траектории?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешается. Разрешается только при отсутствии трамвая. Разрешается предварительно подав звуковой сигнал. Разрешается при соблюдении условий, указанных в ответах 2 и 3. Запрещается.

Разбор задачи

Красный и синий автомобили двигаются прямо, а водитель желтой машины намерен их опередить по трамвайному пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью.





Читаем пункт 11.8 ПДД:

"По трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также во время опережения, объезда, когда ширина проезжей части недостаточна выполнение объезда, без выезда на трамвайный путь".

В изображенной на рисунке ситуации ширина проезжей части достаточно для опережения транспортного средства. Не важно, что обе полосы заняты. Просто водитель синего автомобиля должен свернуть направо и позволить водителю желтого выполнить опережение. А ехать по трамвайному пути в изображенной ситуации запрещается.

Правильный ответ №5

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