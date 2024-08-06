Тест з ПДР — чи дозволено водієві жовтого авто виконати випередження

Можна об'їхати? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Чи дозволяється водієві жовтого автомобіля випередити інші машини по задуманій траєкторії?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється лише за відсутності трамвая. Дозволяється попередньо подавши звуковий сигнал. Дозволяється за дотримання умов вказаних у відповідях 2 та 3. Забороняється.

Розбір задачі

Червоний та синій автомобілі рухаються прямо, а водій жовтої машини має намір їх випередити по трамвайній колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною.





Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду, без виїзду на трамвайну колію".

В зображеній на малюнку ситуації ширини проїзної частини достатньо для випередження транспортного засобу. Не важливо, що обидві смуги зайняті. Просто водій синього автомобіля має звернути праворуч й дозволити водієві жовтого виконати випередження. А їхати трамвайною колією в зображеній ситуації забороняється.

Правильна відповідь №5

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