Тест по ПДД на 30 секунд — разрешено ли водителю белого автомобиля выполнить обгон

Экспресс-тест по ПДД — разрешено ли водителю белого автомобиля выполнить обгон
Задача на знание правил обгона. Разрешено ли водителю белого автомобиля выполнить обгон в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"
Варианты ответа
- Разрешено.
- Запрещено.
Разбор задачи
На дороге водитель белого автомобиля намерен обогнать колонну из трех авто в сопровождении двух полицейских машин. Дорожная разметка позволяет выполнить обгон, но автомобили полиции едут с включенными проблесковыми маячками.
Читаем пункт 14.6 ПДД:
"Обгон запрещен:
a) на перекрестке;
б) на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними;
в) ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта;
г) в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;
ґ) транспортного средства, осуществляющего обгон или объезд;
д) в туннелях;
е) на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;
е) колонны транспортных средств, позади которой двигается транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого)".
Колонна в изображенной на рисунке ситуации имеет позади авто полиции, движущееся с включенными проблесковыми маячками синего и зеленого цвета, следовательно, обгон для водителя белого авто запрещен.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали сложный тест по ПДД, который проваливают 85% водителей. Также публиковали интересный экспресс-тест по ПДД на знание правил обгона.
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