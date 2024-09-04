Тест по ПДД на 30 секунд — разрешено ли водителю белого автомобиля выполнить обгон

Можно обогнать? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача на знание правил обгона. Разрешено ли водителю белого автомобиля выполнить обгон в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

На дороге водитель белого автомобиля намерен обогнать колонну из трех авто в сопровождении двух полицейских машин. Дорожная разметка позволяет выполнить обгон, но автомобили полиции едут с включенными проблесковыми маячками.

Читаем пункт 14.6 ПДД:

"Обгон запрещен:

a) на перекрестке;

б) на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними;

в) ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта;

г) в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;

ґ) транспортного средства, осуществляющего обгон или объезд;

д) в туннелях;

е) на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;

е) колонны транспортных средств, позади которой двигается транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого)".

Колонна в изображенной на рисунке ситуации имеет позади авто полиции, движущееся с включенными проблесковыми маячками синего и зеленого цвета, следовательно, обгон для водителя белого авто запрещен.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали сложный тест по ПДД, который проваливают 85% водителей. Также публиковали интересный экспресс-тест по ПДД на знание правил обгона.