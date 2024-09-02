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Тест проваливают 85% водителей — разрешен ли поворот на сложном перекрестке

2 сентября 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Сложный тест по ПДД — на этом перекрестке ошибаются 85% водителей
Как не ошибиться? Рисунок: "Тримай кермо".
Валентин Бандура - Редактор

Большинство водителей не могут правильно решить это тестовое задание по ПДД. Может ли зеленый автомобиль совершить задуманный маневр в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

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Варианты ответа

  1. Может.
  2. Не может.

Разбор задачи

Тест проваливают 85% водителей - разрешен ли поворот на сложном перекрестке - фото 1

Водитель зеленой машины намерен проехать перекресток прямо немного сместившись вправо. Может ли он совершить задуманный маневр?

На перекрестке установлены дорожные знаки. Знак приоритета 2.1 "Дать дорогу" в этом случае нас не интересует.


Тест проваливают 85% водителей - разрешен ли поворот на сложном перекрестке - фото 2

Обратите внимание на знак 5.7.2 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Он указывает направление движения на перекрестной дороге, если на ней организовано одностороннее движение. Движение транспортных средств по этой дороге или проезжей части разрешается только в направлении указанной стрелкой.


Тест проваливают 85% водителей - разрешен ли поворот на сложном перекрестке - фото 3

Знак указывает в направлении налево. Но зеленой машине нужно сместиться вправо, что выведет автомобиль на полосу встречного движения, а это запрещено правилами.

Чтобы понять, разрешен ли водителю этот маневр следует вспомнить, что перекрестокэто место перекрещения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, границей которого являются воображаемые линии между началом округлений краев проезжей части каждой из дорог.

Поставим точки на закругленные края проезжей части, соединим их и увидим границы перекрестка, изображенного на рисунке.


Тест проваливают 85% водителей - разрешен ли поворот на сложном перекрестке - фото 4

Таким образом, повернув немного вправо, водитель зеленого автомобиля будет двигаться в пределах перекрестка, что не является нарушением правил.

Правильный ответ №1

Ранее мы писали, как встречным авто на перекрестке одновременно повернуть налево. Также сообщалось, нужно ли включать поворотник на круговом перекрестке.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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