Складний тест з ПДР — на цьому перехресті помиляються 85% водіїв

Тест провалюють 85% водіїв — чи дозволений поворот на складному перехресті
Більшість водіїв не можуть правильно розв'язати це тестове завдання з ПДР. Чи може зелений автомобіль виконати задуманий маневр в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Тримай кермо".
Варіанти відповіді
- Може.
- Не може.
Розбір задачі
Водій зеленої машини має намір проїхати перехрестя прямо трохи змістившись праворуч. Чи може він виконати задуманий маневр?
На перехресті встановлено дорожні знаки. Знак пріоритету 2.1 "Дати дорогу" в цьому випадку нас не цікавить.
Звернімо увагу на знак 5.7.2 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом". Він вказує напрямок руху на перехрещеній дорозі якщо на ній організовано односторонній рух. Рух транспортних засобів по цій дорозі або проїзній частині дозволяється лише в напрямку вказаної стрілкою.
Знак вказує в напрямку ліворуч. Але зеленій машині треба зміститись праворуч, що виведе авто на смугу зустрічного руху, а це заборонено правилами.
Щоб зрозуміти, чи дозволено водію цей маневр слід згадати, що перехрестя — це місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні, межею якого є уявні лінії між початком заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг.
Поставимо точки на заокруглені краї проїзної частини, з'єднаємо їх та побачимо межі перехрестя, зображеного на малюнку.
Таким чином, повернувши трохи праворуч, водій зеленого автомобіля буде рухатись в межах перехрестя, що не є порушенням правил.
Правильна відповідь №1
Раніше ми писали, як зустрічним авто на перехресті одночасно повернути ліворуч. Також повідомляли, чи потрібно вмикати поворотник на круговому перехресті.
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