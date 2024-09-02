Складний тест з ПДР — на цьому перехресті помиляються 85% водіїв

Як не помилитися? Малюнок: "Тримай кермо".

Більшість водіїв не можуть правильно розв'язати це тестове завдання з ПДР. Чи може зелений автомобіль виконати задуманий маневр в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

Може. Не може.

Розбір задачі

Водій зеленої машини має намір проїхати перехрестя прямо трохи змістившись праворуч. Чи може він виконати задуманий маневр?

На перехресті встановлено дорожні знаки. Знак пріоритету 2.1 "Дати дорогу" в цьому випадку нас не цікавить.





Звернімо увагу на знак 5.7.2 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом". Він вказує напрямок руху на перехрещеній дорозі якщо на ній організовано односторонній рух. Рух транспортних засобів по цій дорозі або проїзній частині дозволяється лише в напрямку вказаної стрілкою.





Знак вказує в напрямку ліворуч. Але зеленій машині треба зміститись праворуч, що виведе авто на смугу зустрічного руху, а це заборонено правилами.

Щоб зрозуміти, чи дозволено водію цей маневр слід згадати, що перехрестя — це місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні, межею якого є уявні лінії між початком заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг.

Поставимо точки на заокруглені краї проїзної частини, з'єднаємо їх та побачимо межі перехрестя, зображеного на малюнку.





Таким чином, повернувши трохи праворуч, водій зеленого автомобіля буде рухатись в межах перехрестя, що не є порушенням правил.

Правильна відповідь №1

Раніше ми писали, як зустрічним авто на перехресті одночасно повернути ліворуч. Також повідомляли, чи потрібно вмикати поворотник на круговому перехресті.