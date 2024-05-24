Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow О чем предупреждает грузовик — кто должен уступить дорогу arrow

О чем предупреждает грузовик — кто должен уступить дорогу

24 мая 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: о чем предупреждает маячок, кто проедет первым
Кто уступит? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме проезд перекрестков. Кто обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель грузовика.
  2. Водитель легкового автомобиля.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог (отсутствует светофор и знаки приоритета) легковой автомобиль поворачивает направо, а грузовик проезжает прямо.

На грузовом автомобиле включен проблесковый маячок, поэтому возникает вопрос, имеет ли его водитель благодаря этому преимущество в движении?


О чем предупреждает грузовик - кто должен уступить дорогу - фото 1

Обратите внимание, что маячок на грузовике оранжевый, а такой сигнал не дает транспортному средству преимущества.

Читаем пункт 3.6 ПДД:

"Включение проблескового маячка оранжевого цвета на транспортных средствах с опознавательным знаком "Дети", на механических транспортных средствах дорожно-эксплуатационной службы во время работы на дороге, на крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средствах не дает им преимущества в движении, а служит для привлечения внимания и предупреждает об опасности".

Итак, водители находятся на равнозначных дорогах, поэтому разъедутся по известному всему правилу правой руки.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение. Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев".

Согласно этому правилу преимущество имеет водитель легкового автомобиля, являющийся для грузовика помехой с правой стороны.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по проезду перекрестков — здесь и здесь.

авто
водительское удостоверение
автомобиль
водители
ПДД
правила дорожного движения
тест

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра