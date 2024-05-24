Тест по ПДД: о чем предупреждает маячок, кто проедет первым

Кто уступит? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме проезд перекрестков. Кто обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель грузовика. Водитель легкового автомобиля.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог (отсутствует светофор и знаки приоритета) легковой автомобиль поворачивает направо, а грузовик проезжает прямо.

На грузовом автомобиле включен проблесковый маячок, поэтому возникает вопрос, имеет ли его водитель благодаря этому преимущество в движении?





Обратите внимание, что маячок на грузовике оранжевый, а такой сигнал не дает транспортному средству преимущества.

Читаем пункт 3.6 ПДД:

"Включение проблескового маячка оранжевого цвета на транспортных средствах с опознавательным знаком "Дети", на механических транспортных средствах дорожно-эксплуатационной службы во время работы на дороге, на крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средствах не дает им преимущества в движении, а служит для привлечения внимания и предупреждает об опасности".

Итак, водители находятся на равнозначных дорогах, поэтому разъедутся по известному всему правилу правой руки.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение. Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев".

Согласно этому правилу преимущество имеет водитель легкового автомобиля, являющийся для грузовика помехой с правой стороны.

Правильный ответ №1

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