Тест з ПДР: про що попереджає маячок, хто проїде першим

Про що попереджає вантажівка — хто має поступитися дорогою
Задача з теми проїзд перехресть. Хто зобов'язаний поступитися дорогою в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій вантажного автомобіля.
- Водій легкового автомобіля.
Розбір задачі
На нерегульованому перехресті рівнозначних доріг (відсутній світлофор та знаки пріоритету) легковий автомобіль повертає праворуч, а вантажівка проїжджає прямо.
На вантажному автомобілі увімкнений проблисковий маячок, тому виникає питання, чи має його водій завдяки цьому перевагу у русі?
Зверніть увагу, що маячок на вантажівці оранжевий, а такий сигнал не дає транспортному засобу переваги.
Читаємо пункт 3.6 ПДР:
"Увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору на транспортних засобах з розпізнавальним знаком "Діти", на механічних транспортних засобах дорожньо-експлуатаційної служби під час виконання роботи на дорозі, на великогабаритних та великовагових транспортних засобах не дає їм переваги в русі, а служить для привернення уваги та попередження про небезпеку".
Отже, водії знаходяться на рівнозначних дорогах, тому роз'їдуться по відомому всім правилу правої руки.
Читаємо пункт 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв".
Згідно з цим правилом перевагу має водій легкового автомобіля, який є для вантажівки перешкодою з правого боку.
Правильна відповідь №1
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