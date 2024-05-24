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Про що попереджає вантажівка — хто має поступитися дорогою

24 травня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: про що попереджає маячок, хто проїде першим
Хто поступиться? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми проїзд перехресть. Хто зобов'язаний поступитися дорогою в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій вантажного автомобіля.
  2. Водій легкового автомобіля.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті рівнозначних доріг (відсутній світлофор та знаки пріоритету) легковий автомобіль повертає праворуч, а вантажівка проїжджає прямо.

На вантажному автомобілі увімкнений проблисковий маячок, тому виникає питання, чи має його водій завдяки цьому перевагу у русі?


Про що попереджає вантажівка — хто має поступитися дорогою - фото 1

Зверніть увагу, що маячок на вантажівці оранжевий, а такий сигнал не дає транспортному засобу переваги.

Читаємо пункт 3.6 ПДР:

"Увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору на транспортних засобах з розпізнавальним знаком "Діти", на механічних транспортних засобах дорожньо-експлуатаційної служби під час виконання роботи на дорозі, на великогабаритних та великовагових транспортних засобах не дає їм переваги в русі, а служить для привернення уваги та попередження про небезпеку".

Отже, водії знаходяться на рівнозначних дорогах, тому роз'їдуться по відомому всім правилу правої руки.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв".

Згідно з цим правилом перевагу має водій легкового автомобіля, який є для вантажівки перешкодою з правого боку.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з проїзду перехресть — тут і тут.

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