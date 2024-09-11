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Запутанный тест по ПДД — кому должен уступить дорогу водитель красного авто

11 сентября 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
ПДД тест — кому должен уступить дорогу водитель красного авто
Кому уступить? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Какому автомобилю должен уступить дорогу водитель красного авто в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только белому автомобилю.
  2. Только синему грузовику.
  3. Должен уступить дорогу обоим.
  4. Не должен уступать никому.

Разбор задачи

Запутанный тест по ПДД — кому должен уступить дорогу водитель красного авто - фото 1

Грузовик едет прямо, водитель белого авто из средней полосы намерен перестроиться в правую, красная машина пытается переехать из правой полосы в левую.

Таким образом красный и белый автомобили выполняют одновременную перестройку. А при таких условиях нужно использовать пункт 10.3 ПДД:

"При одновременной перестройке транспортных средств, двигающихся в одном направлении, водитель, находящийся слева, должен дать дорогу транспортному средству, которое находится справа".

Слева находится белая машина, а значит, именно ее водитель должен уступить красному автомобилю.

Грузовик движется без изменения направления, а эту ситуацию описывает уже другая часть того же пункта 10.3 ПДД:

"В случае перестройки водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

То есть в изображенной на рисунке ситуации водитель красного автомобиля должен уступить дорогу водителю грузовика.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали хитрый тест по ПДД, где нужно было ответить, разрешено ли водителю выполнить разворот. Также публиковали задачу, где нужно было выяснить, имеет ли право водитель белого автомобиля выполнить обгон.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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