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Для 92% водителей этот тест по ПДД оказался сверхсложным — разрешен ли разворот

4 сентября 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тестирование по ПДД — 92% не могут правильно ответить, разрешен ли разворот
Разрешен ли разворот? Рисунок: "Тримай кермо".
Валентин Бандура - Редактор

Сложная ситуация на дороге, которую правильно решают только 8% водителей. По какой траектории можно развернуться водителю синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

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Варианты ответа

  1. Разворот запрещен.
  2. Разворот разрешен по траектории А.
  3. Разворот разрешен по траектории Б.
  4. Разворот разрешен по траекториям А и Б.

Разбор задачи

Для 92% водителей этот тест с ПДД оказался сверхсложным — разрешен ли разворот - фото 1

Водитель синей машины намерен развернуться на перекрестке. Можно ли ему вообще здесь разворачиваться? А если да, то по какой траектории он может выполнить этот маневр?

Перед перекрестком установлен дорожный знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" . Он показывает направление движения по дороге, когда на ней организовано одностороннее движение. Движение транспортных средств по этой дороге разрешается только в направлении, указанном стрелкой.


Для 92% водителей этот тест с ПДД оказался сверхсложным - разрешен ли разворот - фото 2

Стрелочка указывает направо, а при развороте авто начнет движение налево. Большинство водителей полагают, что этот знак запрещает разворот, но это не так. Знак 5.7.1 относится только к перекрестной дороге, а не к перекрестку в целом.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Перекресток — место пересечения, прилегания или разветвления дорог на одном уровне, границей которого являются воображаемые линии между началом округлений краев проезжей части каждой из дорог".

Таким образом, на этом перекрестке разворот разрешен. Осталось разобраться, по какой именно траектории можно выполнить маневр.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения".

В изображенной ситуации ни одна из траектории не выходит за пределы перекрестка и при выезде из него машина не окажется на полосе встречного движения. Итак, обе траектории разрешены.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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