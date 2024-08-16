Тест по ПДД — куда может проехать, согласно дорожным знакам

Редкий знак — куда разрешено движение водителю желтого автомобиля
Задача по теме о дорожных знаках. Куда разрешается продолжить движение водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами"
Варианты ответа
- Прямо и направо.
- Прямо, направо и в обратном направлении.
- Только в обратном направлении.
- Только прямо.
- Прямо, налево и направо.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
К перекрестку подъехал желтый автомобиль, водителю которого предлагаются четыре направления для дальнейшего движения.
Знак 2.1 "Дать дорогу" не поможет решить задачу в этой ситуации, ведь мы не определяем сейчас порядок разъезда.
Знак 3.23 "Поворот налево запрещен" логически исключает возможность проезда в указанном направлении, но он не отрицает разворот.
Следующий знак гораздо менее распространен и известен среди рядовых водителей — 5.62 "Схема движения".
Этот знак обозначает маршрут движения, если на перекрестке по отдельным направлениям проезд запрещается. Например, если поворот налево запрещен, а водителю нужно именно туда, то знак дает информацию, по какому маршруту он сможет повернуть налево.
Итак, в изображенной ситуации водитель желтого автомобиля может проехать по всем направлениям, кроме поворота налево.
Правильный ответ №2
Ранее мы писали, как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке. Также мы сообщали, кто должен уступать при повороте налево в один ряд.
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