Куда может проехать синий автомобиль — тест по ПДД для опытных водителей

Задача по ПДД для опытных водителей — куда может проехать синее авто
Задача по теме регулирования дорожного движения. Куда разрешается продолжить движение водителю синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только прямо.
- Прямо и налево.
- Налево и в обратном направлении.
- Только налево.
- Во всех направлениях запрещается.
Разбор задачи
На перекрестке водителю синего авто предлагают три направления для дальнейшего движения. Перекресток оборудован светофорами и в его основной секции включен красный сигнал запрещающий движение по всем направлениям, в том числе прямо.
Но на дополнительной секции светофора включена стрелочка зеленого цвета, позволяющая продолжить движение налево.
Читаем пункт 8.7.3 б ПДД:
"Сигнал в виде стрелки, разрешающей поворот налево, разрешает и разворот, если он не запрещен дорожными знаками".
На перекрестке установлен знак 5.16 "Направления движения по полосам".
Согласно этому знаку, машинам можно как поворачивать налево, так и разворачиваться.
То есть и включена зеленая стрелка дополнительной секции светофора, и дорожный знак позволяют водителю синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации повернуть налево или развернуться.
Если бы на рисунке, например, был знак 3.24 "Разворот запрещен", тогда водителю можно было проехать только налево.
Но этого и других запрещающих знаков нет.
Правильный ответ №3
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