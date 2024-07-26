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Задача по ПДД для опытных водителей — куда может проехать синее авто

26 июля 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Куда может проехать синий автомобиль — тест по ПДД для опытных водителей
Куда можно разрешено движение? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме регулирования дорожного движения. Куда разрешается продолжить движение водителю синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только прямо.
  2. Прямо и налево.
  3. Налево и в обратном направлении.
  4. Только налево.
  5. Во всех направлениях запрещается.

Разбор задачи

На перекрестке водителю синего авто предлагают три направления для дальнейшего движения. Перекресток оборудован светофорами и в его основной секции включен красный сигнал запрещающий движение по всем направлениям, в том числе прямо.

Но на дополнительной секции светофора включена стрелочка зеленого цвета, позволяющая продолжить движение налево.


Задача с ПДД для опытных водителей - куда может проехать синий автомобиль - фото 1

Читаем пункт 8.7.3 б ПДД:

"Сигнал в виде стрелки, разрешающей поворот налево, разрешает и разворот, если он не запрещен дорожными знаками".

На перекрестке установлен знак 5.16 "Направления движения по полосам".


Задача с ПДД для опытных водителей - куда может проехать синий автомобиль - фото 2

Согласно этому знаку, машинам можно как поворачивать налево, так и разворачиваться.

То есть и включена зеленая стрелка дополнительной секции светофора, и дорожный знак позволяют водителю синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации повернуть налево или развернуться.

Если бы на рисунке, например, был знак 3.24 "Разворот запрещен", тогда водителю можно было проехать только налево.


Задача с ПДД для опытных водителей - куда может проехать синий автомобиль - фото 3

Но этого и других запрещающих знаков нет.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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