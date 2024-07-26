Куди може проїхати синє авто — тест з ПДР для досвідчених водіїв

Задача з ПДР для досвідчених водіїв — куди може проїхати синє авто
Задача з теми регулювання дорожнього руху. Куди дозволяється продовжити рух водієві синього автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише прямо.
- Прямо та ліворуч.
- Ліворуч та у зворотному напрямку.
- Лише ліворуч.
- В усіх напрямках забороняється.
Розбір задачі
На перехресті водієві синього авто пропонують три напрямки для подальшого руху. Перехрестя обладнане світлофорами й на його основній секції увімкнено червоний сигнал котрий забороняє рух в усіх напрямках, зокрема прямо.
Але на додатковій секції світлофора увімкнена стрілочка зеленого кольору, що дозволяє продовжити рух ліворуч.
Читаємо пункт 8.7.3 б ПДР:
"Сигнал у вигляді стрілки, що дозволяє поворот ліворуч, дозволяє й розворот, якщо він не заборонений дорожніми знаками".
На перехресті встановлено знак 5.16 "Напрямки руху по смугах".
Згідно з цим знаком, машинам можна як повертати ліворуч, так й розгортатися.
Тобто й увімкнена зелена стрілка додаткової секції світлофора, й дорожній знак дозволяють водієві синього автомобіля в зображеній на малюнку ситуації повернути ліворуч або ж розвернутися.
Якби на малюнку, наприклад, був знак 3.24 "Розворот заборонено", тоді водієві можна було проїхати лише ліворуч.
Але цього та інших заборонних знаків немає.
Правильна відповідь №3
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