Лише 30% правильно відповіли на питання — кому дозволено поворот праворуч

Хто порушник? Малюнок: "Тримай кермо".

Задача з теми регулювання дорожнього руху. Водієві якого автомобіля дозволено повернути праворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

Лише жовтого. Лише синього. Жодному. Обом.

Розбір задачі

На перехресті два автомобілі мають намір здійснити поворот праворуч.

На перехресті встановлено знак 2.1 "Дати дорогу".





А також знак 5.16 "Напрямки руху по смугах".





Як видно, останній знак не перешкоджає ані синій, ані жовтій машинам здійснити поворот праворуч.

Також є світлофор, отже це перехрестя є регульованим.

Читаємо розділ 8 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Тобто в зображеній на малюнку ситуації знаком пріоритету 2.1 "Дати дорогу" взагалі можна знехтувати.

На світлофорі горить червоне, яке забороняє рух в усіх напрямках. Але також увімкнена зелена стрілочка праворуч в додаткові секції світлофора.

З того ж розділу 8 ПДР відомо:

"Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків".

Отже, світлофор теж дозволяє обом водіям повернути праворуч в зображеній на малюнку ситуації.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували розв'язати задачу з ПДР, яку провалюють 37% водіїв. Також розповідали, як роз'їхатися на пекельному перехресті.