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Поширена помилка з ПДР — якому автомобілю дозволено поворот праворуч

25 липня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Лише 30% правильно відповіли на питання — кому дозволено поворот праворуч
Хто порушник? Малюнок: "Тримай кермо".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми регулювання дорожнього руху. Водієві якого автомобіля дозволено повернути праворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

  1. Лише жовтого.
  2. Лише синього.
  3. Жодному.
  4. Обом.

Розбір задачі

На перехресті два автомобілі мають намір здійснити поворот праворуч.

На перехресті встановлено знак 2.1 "Дати дорогу".


Поширена помилка з ПДР — якому автомобілю дозволено поворот праворуч - фото 1

А також знак 5.16 "Напрямки руху по смугах".


Поширена помилка з ПДР — якому автомобілю дозволено поворот праворуч - фото 2

Як видно, останній знак не перешкоджає ані синій, ані жовтій машинам здійснити поворот праворуч.

Також є світлофор, отже це перехрестя є регульованим.

Читаємо розділ 8 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Тобто в зображеній на малюнку ситуації знаком пріоритету 2.1 "Дати дорогу" взагалі можна знехтувати.

На світлофорі горить червоне, яке забороняє рух в усіх напрямках. Але також увімкнена зелена стрілочка праворуч в додаткові секції світлофора.

З того ж розділу 8 ПДР відомо: 

"Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків".

Отже, світлофор теж дозволяє обом водіям повернути праворуч в зображеній на малюнку ситуації.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували розв'язати задачу з ПДР, яку провалюють 37% водіїв. Також розповідали, як роз'їхатися на пекельному перехресті.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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