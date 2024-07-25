Лише 30% правильно відповіли на питання — кому дозволено поворот праворуч

Поширена помилка з ПДР — якому автомобілю дозволено поворот праворуч
Задача з теми регулювання дорожнього руху. Водієві якого автомобіля дозволено повернути праворуч в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Тримай кермо".
Варіанти відповіді
- Лише жовтого.
- Лише синього.
- Жодному.
- Обом.
Розбір задачі
На перехресті два автомобілі мають намір здійснити поворот праворуч.
На перехресті встановлено знак 2.1 "Дати дорогу".
А також знак 5.16 "Напрямки руху по смугах".
Як видно, останній знак не перешкоджає ані синій, ані жовтій машинам здійснити поворот праворуч.
Також є світлофор, отже це перехрестя є регульованим.
Читаємо розділ 8 ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
Тобто в зображеній на малюнку ситуації знаком пріоритету 2.1 "Дати дорогу" взагалі можна знехтувати.
На світлофорі горить червоне, яке забороняє рух в усіх напрямках. Але також увімкнена зелена стрілочка праворуч в додаткові секції світлофора.
З того ж розділу 8 ПДР відомо:
"Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків".
Отже, світлофор теж дозволяє обом водіям повернути праворуч в зображеній на малюнку ситуації.
Правильна відповідь №4
Раніше ми пропонували розв'язати задачу з ПДР, яку провалюють 37% водіїв. Також розповідали, як роз'їхатися на пекельному перехресті.
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