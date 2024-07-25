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Распространенная ошибка по ПДД — какому автомобилю разрешен поворот направо

25 июля 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Только 30% правильно ответили на вопрос — кому разрешен поворот направо
Кто нарушитель? Рисунок: "Держи руль".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме регулирования дорожного движения. Водителю какого автомобиля разрешено повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Держи руль".

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Варианты ответа

  1. Только желтого.
  2. Только синего.
  3. Ни одному.
  4. Обоим.

Разбор задачи

На перекрестке два автомобиля намерены совершить поворот направо.

На перекрестке установлен знак 2.1 "Уступить дорогу".


Распространена ошибка с ПДД — какому автомобилю разрешен поворот направо - фото 1

А также знак 5.16 "Направления движения по полосам".


Распространена ошибка с ПДД — какому автомобилю разрешен поворот направо - фото 2

Как видно, последний знак не препятствует ни синей, ни желтой машинам совершить поворот вправо.

Также есть светофор, так что этот перекресток является регулируемым.

Читаем раздел 8 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мерцающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

То есть в изображенной на рисунке ситуации знаком приоритета 2.1 "Уступить дорогу" вообще можно пренебречь.

На светофоре горит красный, запрещающий движение по всем направлениям. Но также включена зеленая стрелочка направо в дополнительные секции светофора.

Из того же раздела 8 ПДД известно:

"Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя о том, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, двигающихся по другим направлениям".

Следовательно, светофор тоже позволяет обоим водителям повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали решить задачу по ПДД, которую проваливают 37% водителей. Также рассказывали, как разъехаться на адском перекрестке.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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