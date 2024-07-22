Задача по ПДД — кому запрещен поворот, ошибаются 50% водителей

Кто нарушитель? Рисунок: "Тримай кермо".

Задача по теме регулирования движения. Какая из машин нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

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Варианты ответа

Зеленый кроссовер. Желтый пикап. Ни одно авто не нарушает. Оба авто нарушают.

Разбор задачи

Два автомобиля подъезжают к перекрестку. Желтый намерен повернуть налево, а зеленый — направо.

Перекресток регулируемый, ведь на нем расположен светофор, на котором горит зеленый свет. Следовательно, автомобилям разрешено движение по всем направлениям.





Но стоит внимательнее посмотреть на знаки на перекрестке. В первую очередь это знак 2.1 "Уступи дорогу".





А также знак 4.1 "Движение прямо".





Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мерцающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Так как "Дать дорогу" является знаком приоритета, то на этом перекрестке он не будет действовать. А вот знак "Движение прямо" позволяет только движение прямо и запрещает поворот.

Таким образом, зеленый кроссовер не может без нарушения правил повернуть направо.

Что касается желтого пикапа, то зона действия знака 4.1 распространяется только от места установки до следующего перекрестка. Поэтому водителю желтого автомобиля можно повернуть налево на следующем перекрестке дорог.

Правильный ответ №1

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