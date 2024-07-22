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Кому заборонений поворот — в цій задачі з ПДР помиляються 50% водіїв

22 липня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Задача з ПДР — кому заборонений поворот, помиляються 50% водіїв
Хто порушник? Малюнок: "Тримай кермо".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми регулювання руху. Яка з машин порушує правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

  1. Зелений кросовер.
  2. Жовтий пікап.
  3. Жодне авто не порушує.
  4. Обидва авто порушують.

Розбір задачі

Два автомобілі під'їжджають до перехрестя. Жовтий має намір повернути ліворуч, а зелений — праворуч.

Перехрестя регульоване, адже на ньому розташований світлофор, на якому горить зелене світло. Отже, автомобілям дозволено рух в усіх напрямках.


Кому заборонений поворот — в цій задачі з ПДР помиляються 50% водіїв - фото 1

Але варто уважніше подивитися на знаки, що є на перехресті. Насамперед це знак 2.1 "Дати дорогу".


Кому заборонений поворот — в цій задачі з ПДР помиляються 50% водіїв - фото 2

А також знак 4.1 "Рух прямо".


Кому заборонений поворот — в цій задачі з ПДР помиляються 50% водіїв - фото 3

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Позаяк "Дати дорогу" є знаком пріоритету, то на цьому перехресті він не діятиме. А от знак "Рух прямо" дозволяє лише рух прямо та забороняє поворот.

Таким чином зелений кросовер не може без порушення правил повернути праворуч.

Щодо жовтого пікапа, то зона дії знаку 4.1 поширюється лише від місця встановлення до наступного перехрестя. Тому водію жовтого автомобіля дозволено повернути ліворуч на наступному перехрещенні доріг.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

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