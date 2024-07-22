ПДР тестування — яка послідовність роз'їзду авто на перехресті

Хто проїде першим? Малюнок: "Тримай кермо".

Задача з теми проїзд перехресть. У якій послідовності роз'їдуться автомобілі в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

Чорний автомобіль, зелений, білий. Білий автомобіль, зелений, чорний. Зелений автомобіль, чорний, білий. Зелений автомобіль, білий, чорний.

Розбір задачі

На перехресті чорна та зелена машини мають намір повернути ліворуч, а білий автомобіль рухається прямо.

На перехресті є світлофор, а отже, цей перетин проїжджих частин є регульованим. Також встановлений знак пріоритету 2.3 "Головна дорога".





Знак начебто надає право першочергового проїзду чорному авто. Але не забуваємо про пункт 16.1 ПДР:

"Перехрестя, де черговість проїзду визначається сигналами світлофора чи регулювальника, вважається регульованим. На такому перехресті знаки пріоритету не діють".

Для водія чорної машини червоним горить світлофор та зеленим — додаткова секція, яка вказує на поворот ліворуч.





Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Отже, водій чорного автомобіля залишить перехрестя останнім.

Для зеленої та білої машин на світлофорі горить зелений. При цьому біле авто їде прямо, а зелене повертає ліворуч.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Отже, водій зеленого автомобіля має поступиться дорогою білому, та проїде перехрестя другим.

Правильна відповідь №2

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