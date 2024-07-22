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У якій послідовності роз'їдуться авто — складна задача з ПДР

22 липня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
ПДР тестування — яка послідовність роз'їзду авто на перехресті
Хто проїде першим? Малюнок: "Тримай кермо".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми проїзд перехресть. У якій послідовності роз'їдуться автомобілі в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

  1. Чорний автомобіль, зелений, білий.
  2. Білий автомобіль, зелений, чорний.
  3. Зелений автомобіль, чорний, білий.
  4. Зелений автомобіль, білий, чорний.

Розбір задачі

На перехресті чорна та зелена машини мають намір повернути ліворуч, а білий автомобіль рухається прямо.

На перехресті є світлофор, а отже, цей перетин проїжджих частин є регульованим. Також встановлений знак пріоритету 2.3 "Головна дорога".


У якій послідовності роз'їдуться авто — розв'яжіть складну задачу з ПДР - фото 1

Знак начебто надає право першочергового проїзду чорному авто. Але не забуваємо про пункт 16.1 ПДР:

"Перехрестя, де черговість проїзду визначається сигналами світлофора чи регулювальника, вважається регульованим. На такому перехресті знаки пріоритету не діють".

Для водія чорної машини червоним горить світлофор та зеленим — додаткова секція, яка вказує на поворот ліворуч.


У якій послідовності роз'їдуться авто — розв'яжіть складну задачу з ПДР - фото 2

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Отже, водій чорного автомобіля залишить перехрестя останнім.

Для зеленої та білої машин на світлофорі горить зелений. При цьому біле авто їде прямо, а зелене повертає ліворуч.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Отже, водій зеленого автомобіля має поступиться дорогою білому, та проїде перехрестя другим.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил проїзду перехресть — тут і тут.

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