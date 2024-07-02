Тест з ПДР: як роз'їдуться машини в складній ситуації на перехресті

Хто кому поступиться? Малюнок: "Школа Авто".

Задача з теми проїзд перехрестя. Визначте порядок роз'їзду транспортних засобів в зображеній на малюнку ситуації.

Задання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

Синій автомобіль, вантажівка, жовтий, білий. Жовтий автомобіль, білий, вантажівка, синій. Жовтий автомобіль, вантажівка, синій, білий. Жовтий автомобіль, білий, синій, вантажівка.

Розбір завдання

На перехресті дорога з покриттям автоматично стає головною стосовно ґрунтової.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової або позначена знаками 1.22, 1.23.1 — 1.23.4 і 2.3. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної".





Це означає, що білий та жовтий автомобілі мають перевагу перед іншими транспортними засобами.

Далі, білий збирається повернути ліворуч.

Читаємо пункт 16.13 правил дорожнього руху:

"Перед поворотом ліворуч та розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою у зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Тобто біла машина поступається жовтій.

За таким же принципом роз'їдуться вантажівка та синій автомобіль. Тобто останнім перехрестям залишить синя машина.

Отже, порядок роз'їзду буде наступним: жовтий автомобіль, білий, вантажівка, синій.

Правильна відповідь №2

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