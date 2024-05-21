Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Тест на уважність водія — як авто роз'їдуться на нетиповому перехресті arrow

Тест на уважність водія — як авто роз'їдуться на нетиповому перехресті

21 травня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР на уважність: як роз'їхатися на перехресті
Хто проїде першим? Малюнок: "Школа Авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача за правилами перетину перехресть. В якій черговості водії автомобілів проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Червоний автомобіль, зелений, жовтий.
  2. Червоний автомобіль, жовтий, зелений.
  3. Зелений автомобіль, червоний, жовтий.
  4. Зелений автомобіль, жовтий, червоний.
  5. Жовтий автомобіль, червоний, зелений.
  6. Жовтий автомобіль, зелений, червоний.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті поза населеним пунктом встановлено знак 2.3 "Головна дорога".

 

Тест на уважність водія — як авто роз'їдуться на нетиповому перехресті - фото 1

Відтак зелений автомобіль має перевагу перед рештою учасників дорожнього руху та проїде першим.

Тут постає питання, як водії жовтого та червоного автомобілів дізнаються, що зелений знаходиться на головній? Саме для цього знаки дорожнього руху мають різну форму. Тому водії повинні відразу ж впізнати характерний ромб знака 2.3.

Далі водій жовтого автомобіля, який повертає ліворуч, зобов'язаний поступається червоній машині, що повертає праворуч.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч та розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою у зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Отже, порядок проїзду буде наступним: зелений автомобіль, червоний, жовтий.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з перетину перехрестя — тут і тут.

авто
водійське посвідчення
автомобіль
водії
ПДР
правила дорожнього руху
тест

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном