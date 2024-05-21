Тест з ПДР на уважність: як роз'їхатися на перехресті

Хто проїде першим? Малюнок: "Школа Авто".

Задача за правилами перетину перехресть. В якій черговості водії автомобілів проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

Червоний автомобіль, зелений, жовтий. Червоний автомобіль, жовтий, зелений. Зелений автомобіль, червоний, жовтий. Зелений автомобіль, жовтий, червоний. Жовтий автомобіль, червоний, зелений. Жовтий автомобіль, зелений, червоний.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті поза населеним пунктом встановлено знак 2.3 "Головна дорога".

Відтак зелений автомобіль має перевагу перед рештою учасників дорожнього руху та проїде першим.

Тут постає питання, як водії жовтого та червоного автомобілів дізнаються, що зелений знаходиться на головній? Саме для цього знаки дорожнього руху мають різну форму. Тому водії повинні відразу ж впізнати характерний ромб знака 2.3.

Далі водій жовтого автомобіля, який повертає ліворуч, зобов'язаний поступається червоній машині, що повертає праворуч.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч та розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою у зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Отже, порядок проїзду буде наступним: зелений автомобіль, червоний, жовтий.

Правильна відповідь №3

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