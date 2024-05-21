Тест по ПДД на внимательность: как разъехаться на перекрестке

Кто проедет первым? Рисунок: "Школа Авто".

Задача по правилам пересечения перекрестков. В какой очередности водители автомобилей проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

Красный автомобиль, зеленый, желтый. Красный автомобиль, желтый, зеленый. Зеленый автомобиль, красный, желтый. Зеленый автомобиль, желтый, красный. Желтый автомобиль, красный, зеленый. Желтый автомобиль, зеленый, красный.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке вне населенного пункта установлен знак 2.3 "Главная дорога".

Следовательно, зеленый автомобиль имеет преимущество перед остальными участниками дорожного движения и проедет первым.

Здесь возникает вопрос, как водители желтого и красного автомобилей узнают, что зеленый находится на главной? Именно для этого знаки дорожного движения имеют разную форму. Поэтому водители должны сразу же узнать характерный ромб знака 2.3.

Далее водитель желтого автомобиля, который поворачивает налево, обязан уступать красной машине, поворачивающей направо.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Следовательно, порядок проезда будет следующим: зеленый автомобиль, красный, желтый.

Правильный ответ №3

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