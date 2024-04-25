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Все водители имеют помеху справа — как им разъехаться на перекрестке

25 апреля 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Нетипичный тест по ПДД: как разъехаться водителям, когда у всех помеха справа
Каким будет разъезд? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по правилам пересечения перекрестков. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Синий автомобиль, белый, грузовик.
  2. Белый автомобиль, грузовик, синий.
  3. Грузовик, синий автомобиль, белый.
  4. Синий автомобиль, грузовик, белый.
  5. Белый автомобиль, синий, грузовик.
  6. Грузовик, белый автомобиль, синий.
  7. Разъедутся по общей договоренности.

Разбор задачи

К нерегулируемому перекрестку равнозначных дорог подъехали три транспортных средства, все водители которых поворачивают налево.

Так как на таких перекрестках нет светофоров и знаков приоритета, водители обязаны разъезжаться руководствуясь пунктом 16.12 ПДД, то есть по правилу помехи справа.

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Есть ли у водителя грузового автомобиля преимущество, ведь он двигается с включенным проблесковым маячком?


Все водители имеют препятствие вправо - как им разъехаться на перекрестке - фото 1

Нет, потому что на грузовике включен маячок не синего или красного цвета, а желтого. Маячки такого цвета не имеют приоритета в движении, а служат только для привлечения внимания других водителей.

Следовательно, водители должны разъезжаться по правилу правой руки. Но на рисунке изображена редкая ситуация, когда все водители имеют помеху с правой стороны. Поэтому лучшим решением будет разъехаться по общей договоренности.

К примеру, водитель синего автомобиля, мигнув фарами, дает понять, что он пропустит другие машины. Таким образом, первым проедет водитель грузовика, ведь у него исчезнет помеха справа. После него тронется белый автомобиль.

Правильный ответ №7

Ранее мы предлагали задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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