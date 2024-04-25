Нетиповий тест з ПДР: як роз'їхатися водіям, коли у всіх перешкода праворуч

Яким буде роз'їзд? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з правил перетину перехресть. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Синій автомобіль, білий, вантажівка. Білий автомобіль, вантажівка, синій. Вантажівка, синій автомобіль, білий. Синій автомобіль, вантажівка, білий. Білий автомобіль, синій, вантажівка. Вантажівка, білий автомобіль, синій. Роз'їдуться за спільною домовленістю.

Розбір задачі

До нерегульованого перехрестя рівнозначних доріг під'їхали три транспортні засоби, усі водії яких повертають ліворуч.

Позаяк на таких перехрестях немає світлофорів та знаків пріоритету, водії зобов'язані роз'їжджатися керуючись пунктом 16.12 ПДР, тобто за правилом перешкоди праворуч.

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Чи має водій вантажного автомобіля перевагу, адже він рухається з увімкненим проблисковим маячком?





Не має, бо на вантажівці увімкнено маячок не синього або червоного кольору, а жовтого. Маячки такого кольору не надають переваги у русі, а служать лише для привернення уваги інших водіїв.

Отже, водії мусять роз'їжджатися за правилом перешкоди праворуч. Але на малюнку зображена рідкісна ситуація, коли усі водії мають перешкоду з правого боку. Тому найкращим рішенням буде роз'їхатися за спільною домовленістю.

Наприклад, водій синього автомобіля, мигнувши фарами, дає зрозуміти, що він пропустить інші машини. Таким чином, першим проїде водій вантажівки, адже у нього зникне перешкода праворуч. Після нього рушить білий автомобіль.

Правильна відповідь №7

Раніше ми пропонували задачі з перетину перехрестя — тут і тут.