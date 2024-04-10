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Цікава ситуація на нерегульованому перехресті — хто проїде останнім

10 квітня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест ПДР із каверзою: хто проїде перехрестя останнім
Хто останній? Малюнок: "Школа авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача на перетин перехресть. Хто з водіїв останнім проїде перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа авто".

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Варіанти відповіді

  1. Вантажівка.
  2. Жовтий автомобіль.
  3. Білий автомобіль.
  4. Зелений автомобіль.

Розбір завдання

Перехрестя не регулюється світлофором, але на ньому встановлено знаки пріоритету — 2.1 "Дати дорогу".


Цікава ситуація на нерегульованому перехресті — хто проїде останнім - фото 1

Знак підказує, що вантажівка та жовтий автомобіль перебувають на другорядних дорогах, а отже, вони мають поступитися решті транспортних засобів — тобто зеленій й білій машинам.

Хто має перевагу вантажівка чи жовтий автомобіль?

Перевагу має вантажівка, бо вона не змінює напрямок руху, а жовтий автомобіль повертає ліворуч.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерельсового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою у зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Таким чином, останнім перехрестя покине жовтий автомобіль.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з перетину перехресть — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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